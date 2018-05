Scontro durante la partita di rugby, è morta la 18enne Rebecca

Non ce l'ha fatta la giovane rugbista Rebecca Braglia, 18 anni, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena dopo un fortuito scontro di gioco. La ragazza è morta questa mattina.

Le toccanti parole del padre

A comunicare il decesso è stato il padre, Giuliano Braglia, su Facebook: "Ora Rebecca è nella Casa del Padre e prega per tutti coloro che le sono stati vicini con la preghiera. Rebecca era una rugbista e ringrazia tutti i rugbisti, ora gioca nel Campionato dei Cieli, voi dovete continuare quello terreno".

L’incidente in campo

Rebecca è rimasta vittima di un incidente durante una partita degli Amatori Parma Under 18 a Ravenna. La ragazza, secondo quanto riferisce la stampa locale, ha battuto violentemente la nuca e, dopo essere stata soccorsa immediatamente sul campo da gioco, è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale Bufalini di Cesena dove è stata sottoposta a intervento chirurgico per l'eliminazione di un ematoma subdurale e ora è ricoverata in rianimazione in condizioni giudicate molto gravi dei medici. L'infortunio è avvenuto durante una partita a sette di Coppa Italia, dopo un banale placcaggio di un'avversaria: il medico è entrato in campo immediatamente. Le partite del torneo sono state sospese.