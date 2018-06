[Il commento] Ridare soldi pubblici alla politica: è questa l’unica soluzione per evitare lo schifo di Roma

Che schifo. Quando leggo l'esito delle undici ore di interrogatorio del costruttore Luca Parnasi sullo #stadiodellaRoma , quando ripercorrendo le sue parole aggiorno il contatore delle prebende e dei dettagli più o meno raccapriccianti scoperchiato da questa inchiesta mi rendo conto che questo interrogatorio mi fa provare rabbia. E questo sentimento mi ispira un sola domanda: ma secondo voi, un imprenditore che distribuisce soldi con il ventilatore a tutti i partiti, e che lo fa con tanta spudorata indecenza e con una così ostinata applicazione, non ci deve fa capire che lo fa perché vuole ottenere qualcosa in cambio? Non è evidente che in questo metodo ci sia (a prescindere da quello che diranno le sentenze sul piano legale e penale) una idea che sul piano morale è profondamente corruttiva? Pensate, non si possono sottoscrivere due liste, per legge, ma si possono pagare tutti.

Il metodo Parnasi

Questo racconto - infatti -ci fa comprendere, che Parnasi paga perché vuole rientrare del proprio investimento grazie agli affari che pensa di procacciarsi con più facilità, quando i suoi candidati “finanziati” vinceranno le elezioni. Ovvio, persino banale da immaginare. Parnasi faceva vanto di pagare tutti perché - come la moneta cattiva che scaccia quella buona - era convinto che mettendo una fiche in ogni tasca avrebbe ottenuto un risultato (Win-win, dicono gli americani) in ogni caso: chiunque avrebbe vinto lui sapeva che lo avrebbe agevolato.

Si torni al finanziamento pubblico ai partiti

La risposta agli scandali di queste ore e al peso di questo racconto, è molto semplice, anche se è una risposta scomoda. Tornare a finanziare con soldi pubblici la politica, e farlo al più presto. Prima di dover subire altre catastrofi.

In passato - infatti - abbiamo messo fine in modo demenziale e precipitoso al finanziamento pubblico, lasciando (come dimostra questo interrogatorio) la politica in balìa dei contributi privati. Il risultato è sotto gli occhi di tutti ed è stato uno solo: il deflagrare della corruzione, più o meno esplicita. Corruzione materiale, e - addirittura - corruzione legalizzata: come nel caso delle regalìe trasformate in contributi regolarmente registrati come quelli che il buon Luca Parnasi ha raccontato in queste ore.

Chi è davvero Parnasi

Soffermiamoci per un attimo, allora, su questa figura: Luca è un costruttore figlio di papà (e semi-fallito), ma pieno di liquidità e di aspettative affaristiche. Usa i soldi (che non ha), per provare a procacciarsi gli affare che desidera. Distribuisce generosamente a destra e a manca come il Paperone di Walt Disney, ai politici miserabili e in bolletta: 200mila euro alla fondazione vicina alla Lega, 150mila alla fondazione vicina al tesoriere del Pd Bonifazi, 50mila al candidato sindaco democratico di Milano Sala, 30 mila a due avvocati grillini in lista per le politiche (e poi - ironia della sorte o giustizia divina - entrambi trombati).

E poi 150 mila euro, più lavoretti, al superavvocato socialista amico del nipote di Beppe Grillo, e poi la falsa fatturina al capogruppo azzurrino, la promessa di assunzione al capogruppo pentastellato, o il posticino per il figlio del politicone regionale di lungo corso del Pd, il lavoretto al ragazzo della figlia del grand commis istituzionale (4mila 500 euro, mica cotiche), o l’appalto del progetto di ristrutturazione del litorale al consigliere grillino desideroso di fare bella figura con i cittadini nel suo collegio.

Pagare tutti per avere vantaggi comunque vada

Pagare tutti, aiutare tutti, oliare il sistema, pagare come per scommettere, su tutti i cavalli, alla corse, per essere sicuri di vincere chiunque vinca. Pagare i pezzenti e i boiardi, i signori e gli stracciaculi, i tecnici del comune e quando non li paghi gli dai qualcos’altro, magari la sede del comitato (come all’onorevole dem Patrizia Prestipino) o gli sottoscrivi due lire per pagarsi la manifestazione pubblica. Il fatto che alcuni di questi comportamenti saranno giudicati corruttivi e altri no, alla fine dei processi, a me in questa sede importa poco o nulla. Conta il senso delle cose, l’effetto dei processi che si sono messi in moto. La segretaria di Parnasi ha raccontato che questa frenesia faceva perde il senso della misura: Parnasi sollecitava i bonifici ai politici e lei gli diceva: Ma non abbiamo i soldi per pagare i nostri dipendenti e li diamo a loro?”. Follia.

Politici accattoni

Abbiamo tagliato i soldi alla politica, trasformando i politici in accattoni. Abbiamo pensato che renderli miserabili e questuanti fosse persino una giusta punizione (non io ma chi ha votato queste norme scellerate sì), una umiliazione necessaria, giusta e utile. Il risultato è che la politica a queste condizioni la possono fare solo i ricchi megalomani, i truffatori conclamati o i sottopanza senza arte né parte. E la fanno raccattando le lirette dove possono, come possono. Un danno per noi, non per loro.

Anche ieri Parnasi ha ripetuto quello diceva nelle intercettazioni, ma per difendersi: “Lanzalone era il mio uomo di rifermento in Campidoglio, mi apriva tutte le porte”. E soprattutto: “Pagavo tutti”. A me farebbe piacere se imparando da questa vicenda facessimo in modo che domani lui, e quelli come lui, siano messi in condizione di non poter più pagare nessuno.