Schifani: 'Io indagato? Cado dalle nuvole'

Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - "Io indagato? Cado dalle nuvole... Non ne so niente". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex presidente del Senato, Renato Schifani, commentando la notizia dell'inchiesta a suo carico nell'ambito dell'operazione che all'alba ha portato all'arresto dell'imprenditore Antonello Montante. Secondo la Procura, Schifani avrebbe fatto parte, con un generale dell'Arma in pensione, dirigenti di Polizia, un colonnello dei Carabinieri, di una fitta rete di spionaggio per avere notizie sull'inchiesta della Dda di Caltanissetta su Montante.