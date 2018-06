Il neo sindaco di Messina Cateno De Luca rivela: "Mi ha telefonato Papa Francesco"

Il Papa avrebbe alzato la cornetta per congratularsi con Cateno ‘Scateno’ De Luca, il nuovo sindaco di Messina. Fake o pura realtà? Il Vaticano non conferma, lui dice che le cose stanno davvero così. Miracolo della fede o veramente c’è stata una telefonata del Pontefice? Lo scoop è di Accursio Sabella, cronista del quotidiano livesicilia, da cui mutuiamo fidenti:

Sindaco De Luca, davvero l’ha chiamata Papa Francesco?

“Certo che è vero, è stata per me una grande sorpresa e una enorme emozione”.

Sicuro che non si sia trattato magari di uno scherzo?

“Ci ho pensato anche io. Credevo fosse, che ne so, una chiamata de ‘La Zanzara’ o di qualche trasmissione simile. Poi ho capito che era davvero lui”.



Ce la racconti questa telefonata. Che succede quando chiama il Papa?

“Mi è giunta una chiamata da un numero ‘sconosciuto’. Di solito non rispondo a queste chiamate. Stavolta l’ho fatto. Dall’altra parte una voce femminile si è presentata come la Segreteria di Stato Vaticana, quindi mi ha passato il Papa”.



Che si sarebbe complimentato con lei per l’omaggio e il ringraziamento alla Madonna dopo la vittoria al ballottaggio…

“… esatto. Mi ha detto di avere apprezzato molto quel gesto. Alla fine, abbiamo recitato insieme un’Ave Maria. Abbiamo infine concordato un’udienza privata”.

Insomma, anche l’aspetto religioso colorerà i suoi ricordi. Ma lei non vuole sentir parlare di ‘miracolo’ quando si accenna alla sua vittoria. E allora ci spieghi lei: perché ha vinto?

“Direi innanzitutto perché sono scarsi gli altri, cioè i miei avversari. Conosco molto bene la classe politica messinese. Ne conosco, cioè, i limiti e l’enorme presunzione che la caratterizza”.

L’intervista prosegue con altre domande di tenore politico, ma la nuova ultima è quella della telefonata di papa Bergoglio. Ambienti vaticani e la stessa sala stampa rivelano che non risulterebbe alcuna chiamata effettuata dal Pontefice, e che anzi si tratterebbe di una «notizia certamente falsa», ma le vie del Signore, e dello scherzo, sono infinite.

A questo punto un minimo di biografia. Cateno De Luca, oltre a essere il sindaco in pectore della città dello Stretto, è deputato regionale: è stato eletto a Palazzo dei Normanni con l'Udc e poi passato al gruppo Misto. Nelle elezioni comunali che l’hanno visto trionfatore ha ottenuto il 65,28% dei consensi (47.835 preferenze), lasciando il suo 'sfidante' Dino Bramanti, candidato del centrodestra, sostenuto da dieci liste e da tutti i partiti da Forza Italia alla Lega, a Fratelli d'Italia, al 34,72% (25.442). Una vittoria schiacciante che porterà il deputato 'ribelle' alla guida della città senza nessun consigliere: al primo turno, infatti, nessuna delle liste civiche che lo appoggiavano aveva superato la soglia di sbarramento (ma lui è convinto che 18 consiglieri di altri partito lo appoggeranno).

Dopo una campagna elettorale dai toni infiammati e con attacchi quotidiani, De Luca, indicato dal suo avversario nell'ultimo appello agli elettori prima del silenzio elettorale "un'onta della politica", un "millantatore" e un "bugiardo seriale", ha conquistato Palazzo Zanca e il primo gesto è stato portare i fiori alla statua della Madonna. "La città ha bocciato la campagna elettorale delle calunnie ed ha premiato il modello di governo della concretezza" ha detto il neo sindaco.

Cateno De Luca è un personaggio noto per le sue stravaganze. Nel 2007, giovane deputato all'Ars, era entrato nella sala stampa dell'Assemblea regionale dove, tra lo stupore di cronisti e commessi, si spogliò fino a restare in mutande. Per coprire gli slip usò il drappo della Trinacria, che rappresenta la Sicilia. In una mano teneva la statuetta di Pinocchio e nell'altra una Bibbia. Ma non era la prima volta. Già l'anno prima De Luca, a Messina, per protestare contro il mancato finanziamento per il trasferimento dell'acqua potabile a Lipari, si era svestito per la prima volta.