[Il commento] Per Papa Francesco il miglior giornalista è San Giuseppe. 'I poveri devono dettare la vostra agenda'

Alla vigilia delle grandi manovre per rinnovare la presenza della stampa cattolica in Italia Papa Francesco ha scelto la ricorrenza dei 50 anni di fondazione del quotidiano “Avvenire” per dire la sua e parlare di linea editoriale. Ha indicato in san Giuseppe un modello ispiratore di giornalista necessario nel nostro tempo e ha riconosciuto nei poveri e negli esclusi la prospettiva sociale da cui muoversi per una informazione non superficiale.

Il tutto con un pizzico di stile tipico bergogliano che ricorda la misericordia come habitat culturale di riferimento. L’incontro riservato ai Dirigenti e il Personale del quotidiano “Avvenire”, accompagnati dai loro familiari svolto in tarda mattinata nella Sala Clementina il Papa ha voluto concludere con una foto di gruppo con una quarantina di bambini presenti. Significativa la presenza del presidente della Cei Gualtiero Bassetti che nel suo saluto ha mostrato piena sintonia con Francesco sullo stile della riforma dei media invitata a ispirarsi alla riforma dei media in atto nel Vaticano. A fianco di Bassetti due altre figure importanti nella Cei: il segretario della conferenza Nunzio Galantino e il vescovo di Albano Marcello Semeraro presidente del consiglio di amministrazione del quotidiano dei cattolici in Italia.

Punti qualificanti del discorso sono stati la qualità dell’informazione richiesta alla stampa cattolica in Italia e la collaborazione che deve crearsi tra le diverse realtà (quotidiano, agenzia, radio e tv) che formano ormai un polo in sinergia previsto in ogni gruppo editoriale. Francesco individua nella “Buona Notizia del Vangelo” la linea editoriale che deve guidare Avvenire e l’informazione cattolica. Una linea solo apparentemente scontata e facile. Si tratta infatti di una esigenza estrema che richiede interesse al prodotto, ma anche competenza per diffonderlo a livello del suo valore. Nell’ambito generale del canone della multimedialità comune a ogni tipo di informazione, il papa individua la specificità dei giornalisti cattolici che devono farsi capaci di raccontare le notizie di interesse generale da un’ottica valoriale della Buona Notizia. E lascia intendere che tale linea non è in discussione mentre lo è la capacità di gestione sul piano del mercato e dei fruitori di una diversità ispiratrice. Finora la diversità confusamente interpretata dalla stampa cattolica ha prodotto prevalentemente crisi ed emorragia di lettori. Si apre ora la sfida per rendere tale diversità una risorsa anziché un handicap.

Francesco non pensa di fare lui il giornalista, ma offre delle “dritte” intelligenti per comporre due esigenze (fede e professione) in apparenza lontanissime.

Invita i giornalisti a ricalcare le orme di san Giuseppe un santo che è riuscito a dare parole significative all’ascolto e al silenzio dove in effetti si possono scegliere con cura parole di spessore e appropriate. Occorre ricalcarne le orme, “che rivelano un riflesso dello stile di Dio”. Uomo del silenzio Giuseppe “a prima vista, potrebbe perfino sembrare l’antitesi del

comunicatore. In realtà, solo spegnendo il rumore del mondo e le nostre stesse chiacchiere è possibile l’ascolto, che rimane la condizione prima di ogni comunicazione”. E’ cultura comune nella professione giornalistica anche ora che le tecnologie hanno facilitato comunicare, che occorra avere “cuore e gambe” per pedalare e raccontare. Francesco parla di Giuseppe come l’uomo che ha avuto cuore e gambe per far fronte a ogni imprevisto che il lavoro riserba.

E non è tutto. Francesco si spinge anche più in là convinto che “dalla falegnameria di Nazareth alla redazione di Avvenire, il passo non è poi così lungo! Certamente, nella vostra “cassetta degli attrezzi” oggi ci sono strumenti tecnologici che hanno modificato profondamente la professione, e anche il modo stesso di sentire e pensare, di vivere e comunicare, di interpretarsi e relazionarsi”.

E a questo punto il Papa colloca la stoccata operativa che avrà certamente un seguito concreto a cominciare dalla imminente Assemblea dei vescovi dove il tema della comunicazione sarà prevalente. “La cultura digitale – ha osservato Francesco - vi ha chiesto una riorganizzazione del lavoro, insieme con una disponibilità ancora maggiore a collaborare tra voi e ad armonizzarvi con le altre testate che fanno capo alla Conferenza Episcopale Italiana: l’Agenzia Sir, Tv2000 e il Circuito radiofonico InBlu. Analogamente a quanto sta avvenendo nel settore comunicazione della Santa Sede, la convergenza e l’interattività consentite dalle piattaforme digitali devono favorire sinergie, integrazione e gestione unitaria. Questa trasformazione richiede percorsi formativi e aggiornamento, nella consapevolezza che l’attaccamento al passato potrebbe rivelarsi una tentazione perniciosa. Autentici servitori della tradizione sono coloro che, nel farne memoria, sanno discernere i segni dei tempi e aprire nuovi tratti di cammino”. Sarà molto difficile per i vescovi non tenere conto di queste indicazioni e procedere speditamente al rinnovamento dei mezzi di comunicazione che non possono più contare solo sul ripianamento dei debiti ma richiedono un orizzonte creativo che metta insieme la qualità come c’era nella bottega del falegname di Nazaret e la capacità di rispondere alle sfide del mercato multimediale che ha costretto l’editoria in generale a pensare vie nuove non per sopravvivere ma per rivivere.

Francesco non si culla nei sogni ma aggredisce la realtà da un punto di vista affidabile come il Vangelo che ci racconta dello sguardo di san Giuseppe. “Sguardo che accompagna processi, trasforma i problemi in opportunità, migliora e costruisce la città dell’uomo. Vi auguro di saper affinare e difendere sempre questo sguardo; di superare la tentazione di non vedere, di allontanare o escludere. E vi incoraggio a non discriminare; a non considerare nessuno come eccedente; a non accontentarvi di quello che vedono tutti. Nessuno detti la vostra agenda, tranne i poveri, gli ultimi, i sofferenti. Non ingrossate le fila di quanti corrono a raccontare quella parte di realtà che è già illuminata dai riflettori del mondo. Partite dalle periferie, consapevoli che non sono la fine, ma l’inizio della città”.