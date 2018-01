Abusi nelle caserme della Lunigiana, Saltalamacchia: "No alle cimici altrimenti i carabinieri finiscono sui giornali"

Il generale Saltalamacchia – già comandante della Legione Toscana dei carabinieri ed oggi a capo dei militari del ministero degli Esteri – rispondendo ai pm Alessia Iacopini e Marco Mansi, che si sono occupati delle violenze che sarebbero state commesse nelle caserme dell’Arma della Lunigiana, avrebbe detto: “Parlai con il procuratore di Massa (Aldo Giubilaro, ndr) e gli dissi che io non ero assolutamente d’accordo con la procedura”. La procedura cioè di “mettere le cimici nelle caserme e nelle auto dei carabinieri della Lunigiana”. A parlare della questione in un suo articolo sul Fatto Quotidiano Ferruccio Sansa.

Stando a quanto si legge sempre sul quotidiano “il generale (indagato per rivelazione di segreto e favoreggiamento nell’inchiesta Consip) il 25 ottobre scorso è convocato in Procura a Massa come testimone” nell’ambito dell’inchiesta che “vede indagati 33 carabinieri tra cui il colonnello Valerio Liberatori (già comandante a Massa) per favoreggiamento”.

Una delle domande poste dai pm – sempre a seguire il Fatto - avrebbe riguardato la questione se fosse vero quanto riferito “nel suo interrogatorio" da Liberatori, ovvero "che Saltalamacchia nel mezzo dell’indagine telefonò al procuratore di Massa mostrandosi contrario alle registrazioni ambientali richieste dai pm”. Il generale a tal proposito avrebbe confermato.

Da ribadire che in questo caso il generale Saltalamacchia non è indagato, “ma i pubblici ministeri vogliono capire perché fosse contrario alle cimici. E perché abbia parlato al telefono con il procuratore”.

Lui pare abbia sostenuto che pensava “ci si riferisse a un procedimento minore (fatti del 2011)”, e dunque “le ambientali parevano sproporzionate”. Ma perché chiamò “il procuratore capo e non la pm Iacopini che si occupava dell’inchiesta?”. Il generale pare abbia risposto in particolare: “Ero convinto fosse lui titolare dell’inchiesta”.

Stando al giornale di Travaglio verrebbe fuori anche un altro dettaglio finora inedito: (per quanto lo riguarda) il colonnello Liberatori sarebbe stato contrario alle cimici perché “come ha detto anche in un verbale ‘temeva addirittura che’ nelle stazioni ‘si potesse scoprire un reato al minuto’, riferiscono i pm”.

A questo proposito Saltalamacchia parla di “battuta infelice…” e avrebbe aggiunto “Se io mettessi sotto intercettazione le auto di un cittadino qualsiasi non so quante cose si scoprirebbero”. A questo punto il pm gli avrebbe fatto notare che “in questo caso si tratta però di carabinieri”.

Poi – racconta il quotidiano – il generale avrebbe anche fatto riferimento al fatto che “molto spesso le cose che sentono soltanto i procuratori – non faccio riferimento a voi – finiscono sui giornali lo stesso, eh”. E a questo punto Saltalamacchia avrebbe accennato al caso Consip: “Molto spesso i giornali riportano addirittura testi integrali di interrogatori e atti secretati…”. E l’esempio citato diventa “quello che mi vede coinvolto in prima persona”…

I pm avrebbero poi ripreso con le domande sul caso Aulla (quello dei carabinieri indagati). “Liberatori è accusato di favoreggiamento perché avrebbe fatto affiancare da un militare esperto il carabiniere accusato di violenze”. Così, secondo i pm, si rischiava di “vanificare le indagini”. E poi “perché senza riferirlo alla Procura?”.

Il generale Saltalamacchia tuttavia avrebbe "difeso il suo colonnello": “Voi mettete nella scala di priorità l’indagine… la nostra priorità invece è la sicurezza del personale e del territorio… Io avrei fatto la stessa cosa” del colonnello Liberatori.