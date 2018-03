Sagre, la Pasqua fuori porta si celebra a Recco e a Fontanelice

Focaccette al formaggio liguri e piadine emiliane. Saranno queste delizie tipiche ad attendere i visitatori nel fine settimana pasquale in due graziosi borghi della Penisola, in attesa degli eventi in programma a Fermignano e a Porcia il weekend successivo.

Alla scoperta delle gustose frittelle salate di Megli

A Megli, piccola frazione del comune di Recco, il 2 e l’8 aprile tornerà l’appuntamento con laSagra delle Focaccette: durante le due giornate di festa - il lunedì dell’Angelo e la domenica successiva - i volontari prepareranno in piazza oltre 3.000 frittelle, utilizzando 400 chili di farina in un enorme padellone che rappresenta da sempre il simbolo della manifestazione. Sarà insomma un’occasione unica per scoprire uno dei piatti più amati della tradizione gastronomica genovese: le gustose frittelle salate, dalla sfoglia croccante e sottile, ripiene di formaggio e stracchino e fritte nell’olio bollente, che possono essere gustate come piatto unico oppure essere servite come antipasto, e che si accompagnano alla perfezione con un bicchiere di vino bianco.

A Fontanelice per la Sagra della pié fritta

Spostandosi dalla Liguria all’Emilia-Romagna, a Fontanelice il lunedì di Pasquetta fa da sempre rima con la Sagra della pié fritta. Nel piccolo borgo in provincia di Bologna - che sorge accanto al fiume Santerno in una verde vallata ricca di frutta - la “pié” altro non è che il diminutivo dialettale di piadina, preparata con farina, zucchero, sale, latte, acqua, olio e lievito: una delizia da accompagnare con salumi, formaggi e Sangiovese. Il 2 aprile i visitatori potranno curiosare fra i banchi di oltre 60 bancarelle che daranno vita al tradizionale mercato e assistere a spettacoli musicali dal vivo, mentre i più piccoli potranno divertirsi al luna park e ammirare i ciuchini nell’asinodromo allestito per l’occasione.

Trascorreranno poi solo pochi giorni, e Fermignano aprirà le sue porte per il suggestivo Palio della Rana; dal 6 all’8 aprile, nel paese in provincia di Pesaro e Urbino, sono in programma tre giorni di festa tra rievocazioni storiche, giochi medievali, sbandieratori e cene nelle taverne: un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo in attesa della corsa più originale che ci sia. A Porcia (Pordenone) invece, “Orti in Villa Dolfin” proporrà il 7 e 8 aprile i colori, i profumi e i sapori dell’orto da toccare, conoscere e gustare nella splendida cornice di un podere seicentesco; dalla gastronomia alle coltivazioni biologiche delle erbe aromatiche e dei prodotti dell'orto, il parco di Villa Correr Dolfin si trasformerà in una grande vetrina delle eccellenze del Friuli-Venezia Giulia.