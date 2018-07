E’ tempo di sagre a Cantalice, Chioggia e Merine

Tra delizie gastronomiche e tradizioni di una volta, sarà festa grande nel prossimo weekend in tre suggestivi borghi del Lazio, del Veneto e della Puglia. Ad attendere i visitatori sabato 21 e domenica 22 luglio a Cantalice, un suggestivo paese in provincia di Rieti, saranno un percorso enogastronomico in 5 tappe e un itinerario culturale dedicato alle arti circensi da strada.

Il Cammino dell’Arte e del Gusto

Giunto alla 13esima edizione, “Il Cammino dell’Arte e del Gusto” è diventato uno degli eventi più attesi dell’estate, con il centro storico animato da spettacoli musicali e illuminazioni architetturali degli scorci più caratteristici. In tavola si partirà da Piazza Castello con l’aperitivo di benvenuto e il cartoccio di verdure fritte per poi passare in Piazza San Felice e assaggiare il prosciutto e melone, le bruschette con olio DOC e pancetta, la frittatina, la torta rustica, il pecorino e il primo sale della piana reatina e la zuppa di farro; nella Piazza del Ballo i sapori si faranno più decisi con la porchetta locale con contorno, mentre al Chiostro di Santa Maria si chiuderà in dolcezza con la panna cotta artigianale e il caffè, prima di un rinfrescante cocomero in Piazza della Repubblica. In contemporanea prenderà vita il primo Festival di arti circensi in strada: Piazza Castello, Piazza San Felice, la Piazza del Ballo e il Chiostro di Santa Maria saranno il teatro di performance di danza sui trampoli, danza acrobatica aerea, spettacoli di magia comica itineranti e di danza con il fuoco: il percorso del gusto e gli spettacoli prenderanno il via alle 19, e i visitatori potranno usufruire di un comodo servizio di bus navetta che li condurrà da Cantalice Inferiore fino a Piazza Madonna della Pace.

A Chioggia c'è la sagra del pesce

Spostandosi nel Veneto, fino al 22 luglio a Chioggia sarà tempo di Sagra del pesce. Un appuntamento storico nella cittadina in provincia di Venezia affacciata sul mare Adriatico, che proporrà le migliori ricette a base di prodotti ittici locali da gustare negli stand gastronomici che abbelliranno Corso del Popolo, la principale via del centro storico: dal pesce in “saore” alla frittura mista, dalle vongole e le cozze in “cassopipa” alle sogliole ai ferri, fino ai fasolari gratinati e alle grigliate miste. Tra una portata e l’altra, ogni sera si potrà assistere gratuitamente a spettacoli teatrali, musicali e cabaret nei due palchi allestiti in Piazza Vigo e in Porta Garibaldi.

Sagra te lu ranu di Merine

E sarà festa grande anche in Salento, dove la Sagra te lu ranu di Merine (Lecce) vuole essere un ringraziamento al grano, frutto e simbolo delle fatiche contadine nei campi, e al contempo un momento che coinvolge un intero paese tra religiosità, buona gastronomia e tanto divertimento. Dal 20 al 22 luglio sarà possibile gustare un’ampia selezione dei prodotti tipici di questo territorio: “ranu stampatu”, “muersi”, “fave nette e cecore reste”, carne di cavallo, pucce, “frise ncapunate”, pizzi e pasticciotti. In tutto il paese saranno sistemati diversi punti ristoro e, anche quest’anno, la Sagra sarà propedeutica alla grande festività, quando il paese celebrerà solennemente l’Assunzione di Maria Vergine.

Sagra delle sagne strasciate di Paganico Sabino

Nel weekend successivo si farà ritorno nel Lazio per la Sagra delle sagne strasciate di Paganico Sabino (Rieti), in programma domenica 29 luglio: si tratta di una sfoglia realizzata a mano con farina, acqua e uova che viene strappata in piccoli lembi, cotti e conditi con i prelibati funghi porcini raccolti nei boschi della zona.