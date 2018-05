Rubato un furgone per la raccolta dei rifiuti Ama: scattano le misure di sicurezza a Roma

Un furgone per la raccolta dei rifiuti di Ama, la società del comune di Roma che gestisce l'immondizia, è stato rubato durante la notte dall'esterno del deposito di Campo Boario dove si trovava parcheggiato. Il mezzo era fermo lì da diversi giorni.

Allarme antiterrorismo

L'accaduto ha fatto subito scattare le misure antiterrorismo e le ricerche sono iniziate appena scoperto il furto. In questi giorni il livello di allerta sicurezza è ai massimi livelli, anche per via del ponte del Primo maggio che fa affluire nella capitale milioni di turisti. Nella giornata di ieri si è tenuto infatti il tradizionale Concertone dell'1 maggio organizzato da Cgil, Cisl e Uil e nella capitale cominciano a affluire i tifosi inglesi che parteciperanno alla semifinale di Champions di mercoledì, in programma all'Olimpico tra Roma e Liverpool.