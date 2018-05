Rovesci e temporali no stop

Roma, 15 mag. - (AdnKronos) - Temporali senza sosta. Non accenna a diminuire l’azione perturbata del ciclone di origine islandese che sta interessando gran parte delle Regioni italiane: nei prossimi tre giorni, quindi, piogge e acquazzoni saranno ancora all’ordine del giorno. Situazione molto perturbata con piogge e temporali attesi su quasi tutto il centro e gran parte del Nord: Firenze, Roma, Napoli, Bologna e Trieste ma non solo, fanno sapere gli esperti de 'iLMeteo.it'. MERCOLEDÌ - Anche la giornata di mercoledì sarà funestata dal maltempo con piogge e attività temporalesche soprattutto al Nord e a ancora una volta al Centro. Stessa situazione per giovedì. VENERDÌ - Per avere un miglioramento dovremo attendere venerdì quando, secondo gli esperti, ci sarà "una diminuzione dei temporali" che diventeranno "più isolati e localizzati". WEEKEND - Ma per il terzo weekend di maggio è atteso un ritorno dell’instabilità, soprattutto domenica 20 quando - ancora una volta - i temporali colpiranno gran parte delle Regioni. TEMPERATURE - Temperature ancora molto basse e sotto la media del periodo poi, tra qualche giorno, cominceranno a salire gradualmente tornando a misurare valori superiori ai 22°C.