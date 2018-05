Roma, 'Sport in Famiglia': 70mila presenze per lo show all'Eur

Roma, 3 mag. (askanews) - Successo per la settima edizione di "Sport in Famiglia", la grande manifestazione sportiva della Capitale, che quest'anno ha ospitato oltre cinquanta discipline con numeri da record. Settantamila presenze, duecento ragazzi impegnati nella gestione dell'evento, centinaia d'istruttori, decine di campioni nazionali ed internazionali. Nove giorni all'insegna dello sport e del divertimento nell'incantevole location del parco e del laghetto dell'Eur, che sin dagli albori ospita il villaggio e le sue attività."Sport in famiglia" ha lo scopo di favorire la diffusione della pratica sportiva per tutti, alimentando la connessione tra lo sport e la famiglia, contribuendo all'integrazione e l'inclusione sociale, al superamento delle differenze, all'educazione ed al rispetto dell'ambiente. In questa realtà si è sviluppata l'alternanza Scuola-Lavoro, grande punto di forza delle ultime due edizioni, come testimonia uno dei ragazzi che hanno aderito al progetto: "Sport In Famiglia mi ha aiutato a crescere sia come persona che come sportivo. Mi sono confrontato con il mondo del lavoro, con dei professionisti e ho imparato tanto. Allo stesso modo però ho dato tanto e spero di poter tornare di nuovo qui il prossimo anno con il gruppo di persone che hanno organizzato e portato avanti questo grande evento: una vera e propria famiglia!".