Roma,a rischio servizio emergenza antidroga h24 di Villa Maraini

Roma, 31 gen. (askanews) - Dopo 23 anni di attività continuativa con oltre 70.000 interventi presso il Tribunale Penale di Roma, nelle Caserme delle Forze dell'Ordine, presso ospedali della Capitale che hanno permesso di salvare oltre mille persone da overdose, rischia la chiusura il servizio emergenza H24 della Fondazione Villa Maraini Onlus Agenzia Nazionale di Croce Rossa Italiana per le Tossicodipendenze."La Regione Lazio nel decreto in uscita per il riordino del fabbisogno assistenziale delle patologie da dipendenza - ha denunciato in una nota la fondazione villa Maraini Onlus- ha deciso di cancellare questo servizio senza una motivazione apparente, nonostante rispondesse a tutti i requisiti previsti dalle normative vigenti.Questo denota la totale miopia degli amministratori pubblici sul fenomeno della tossicodipendenza, nonostante il ritorno dell'eroina ed altre sostanze anche tra i giovanissimi, come denunciato dallo stesso rapporto regionale sul fenomeno delle dipendenze del Giugno 2017.Il servizio di emergenza prevede un numero dedicato (06 - 5587777) operativo 24H su 24H 365 giorni all'anno preposto ad affrontare tutte le problematiche di emergenza-urgenza connesse alla tossicodipendenza nel territorio di Roma. L'equipe, allertata dalla sala operativa presente in sede, interviene con un'auto medica attrezzata per svolgere interventi d'emergenza nei casi di: overdose, con utilizzo di naloxone in caso di overdose da oppiacei; crisi d'astinenza, con terapie farmacologiche, soprattutto agoniste (metadone); crisi familiari e di violenza legate alla tossicodipendenza; chiamate presso Commissariati, Stazioni dei Carabinieri, Tribunali, per somministrazione di terapia farmacologica a persone tossicodipendenti in stato di fermo e/o arresto.Nell'anno 2017 gli interventi effettuati sono stati 4.146, 1.000 le richieste di interventi da parte delle forze dell'ordine; 49 le overdose fauste effettuate.