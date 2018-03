Roma, incidente mortale sul Gra

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 sul Gra, a Roma. L'incidente, al km 14.900, corsia esterna, altezza uscita Cassia, ha visto coinvolto un furgone Iveco Daily. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere uno dei due occupanti del mezzo, privo di vita. L'altra persona è stata trasportata in ospedale dal personale del 118 in codice rosso. La corsia è stata chiusa per tutto il tempo dell'intervento. Sono in corso accertamenti sulle cause dell'incidente.