Il Riesame ribalta le conclusioni dei Pm di Roma: "Ora è più difficile archiviare le accuse a Tiziano Renzi"

Il Tribunale del Riesame ha “raso al suolo” l’indagine della Procura di Roma sul maggiore dei carabinieri Gianpaolo Scafarto annullando l’interdizione dell’ufficiale dal servizio, scrive oggi Marco Lillo sul Fatto Quotidiano. In pratica “ha azzerato l’indagine sull’indagine, portata avanti dalla procura di Roma e usata da Matteo Renzi come una clava per la sua campagna a difesa del padre e del Giglio magico”, aggiunge il giornalista. E il titolo del suo articolo contiene tutte e conseguenze, a suo avviso, di un simile atto: “Ora è più difficile archiviare le accuse a Tiziano Renzi”.

Come i media hanno reso noto i magistrati romani si preparano a impugnare subito in Cassazione l’ordinanza firmata dal presidente estensore Bruno Azzolini e da Maddalena Cipriani e Imma Imperato. Per ora però Scafarto vince una battaglia importante.

Le accuse smontate dal Riesame

Le accuse contro Scafarto erano quattro. Due si riferivano al falso, una al depistaggio e una alla rivelazione di segreto. Tutte queste accuse “sono state smontate dal Tribunale con giudizi duri sulle tesi dei pm”, fa notare Lillo che spiega puntualmente le ragioni che hanno indotto a quella decisione.

Il punto del falso in danno di Tiziano Renzi

Sul Fatto viene tuttavia evidenziato come “il punto più imbarazzante per i pubblici ministeri sia quello che smonta il falso in danno di Tiziano Renzi”. L’ordinanza del Tribunale del Riesame (ex Tribunale della Libertà) “conclude per l’assenza di dolo sulla base di un ragionamento semplice: il falso per incastrare Tiziano renzi sarebbe stato inutile e stupido”, spiega Lillo. “Nelle carte – continua – l’intercettazione corretta era depositata ed era troppo facile scoprire il ‘tarocco’. Inoltre il ‘falso’ nella conversazione era tutt’altro che decisivo. Ed è in questo passaggio della motivazione che il Tribunale sorpassa a destra la procura”.

In pratica i giudici del riesame sembrerebbero rivalutare l’ipotesi di colpevolezza del padre di Matteo Renzi, nota l’estensore dell’articolo sul quotidiano che, a questo proposito, invita a leggere il seguente passo dell’ordinanza: “La discussione registrata tra Romeo e Bocchino ha riguardato anche i compensi da attribuire (anche) a Tiziano Renzi, determinati, nelle intenzioni, in 30mila euro al mese. E’ stata altresì intercettata la conversazione avvenuta in occasione dell’incontro tra Russo in ottimi rapporti di amicizia con Tiziano Renzi, e Romeo nel corso della quale furono quantificate le offerte di compenso”. A questo punto Lillo ricorda anche come “per aver detto cose simili chi scrive (lui, ndr) è stato citato in giudizio da Tiziano Renzi”.

Il foglietto

Oltre a ciò i giudici parlano poi del foglietto, il “pizzino”, nel quale c’era la famosa scritta “30.000 per T”. Secondo quanto riporta il Fatto scrivono: “L'acquisizione, da parte della polizia giudiziaria presso la discarica, dei fogli di carta strappati sui quali, come d’abitudine, Romeo annotava parte della conversazione in ragione della natura riservata della stessa, ha consentito di verificare l’esistenza di appunti con indicazione di cifre significativamente corrispondenti a quelle ipotizzate precedentemente come compenso per la mediazione”.

Per i giudici dunque, in base a tali elementi – scrive Lillo – “alla fine con tutti questi elementi ‘veri’ già raccolti il tarocco di Scafarto era quasi inutile”. “Nel contesto indiziario delineato la frase “incriminata” (‘Renzi l’ultima volta che l’ho incontrato, ndr’) se effettivamente pronunciata da Romeo, avrebbe costituito un ulteriore elemento e neanche del tutto decisivo (al di là della convinzione personale di Scafarto) per affermare il coinvolgimento di Tiziano Renzi”.

Le conseguenze

Ovviamente fa notare il giornalista “questo passaggio ha una fondamentale conseguenza politica: Matteo Renzi non può più sostenere che il padre è vittima di un complotto”. Lillo si chiede poi “quali saranno le conseguenze dell’ordinanza sull’indagine?”. La risposta: “Se la Cassazione dovesse annullarla saranno saranno scarse o nulle. Se fosse confermata sarebbe difficile per la Procura chiedere il rinvio a gudizio per Scafarto ma sarebbe difficile anche chiedere l’archiviazione per Tiziano Renzi”.

I faccia a faccia

Intano come si diceva nel giorno in cui è andato in scena, in una caserma dei carabinieri a Roma, il confronto all'americana tra l'ex amministratore di Consip, Luigi Marroni e l'ex comandante della Legione Toscana dell'Arma, Emanuele Saltalamacchia, i pm della Procura di Roma hanno messo a punto il ricorso che presenteranno in Cassazione per impugnare la decisione del Riesame di annullare l'interdizione dal servizio per un anno del maggiore dei carabinieri, Scafarto.

Il futuro faccia a faccia tra Marroni e Lotti

L'indagine su Consip, nei suoi vari filoni, vive in questi giorni accelerazioni nell'attività istruttoria. Il faccia a faccia tra Marroni e il generale Saltalamacchia, durato circa un'ora, rappresenta il primo "step" in vista di quello che vedrà protagonista lo stesso ex numero della Centrale unica di acquisti della Pa e il ministro dello Sport, Luca Lotti. Quest'ultimo, che ha sempre respinto le accuse, viene tirato in ballo da Marroni, così come Saltalamacchia, nel filone sulla fuga di notizie relative all'indagine avviata dai pm di Napoli e arrivata a Roma per competenza. Nel dicembre del 2016, infatti, Marroni aveva raccontato ai carabinieri del Noe e ai pm partenopei che Lotti, Saltalamacchia e il presidente di Publiacqua Firenze, Filippo Vannoni, gli avevano rivelato l'esistenza di una indagine sui vertici della società oltre che la presenza di cimici nel suo ufficio. Il confronto tra Marroni e il ministro potrebbe avvenire prima di Pasqua.

L'impugnativa

Prima delle prossime festività sarà invece depositata davanti ai giudici della Suprema Corte, l'impugnativa scritta dal procuratore aggiunto, Paolo Ielo e dal sostituto Mario Palazzi, contro la decisione del Riesame che ha fatto cadere l'interdizione dal servizio per Scafarto, indagato per alcune ipotesi di falso in atto pubblico, un episodio di rivelazione del segreto d'ufficio e uno di depistaggio. Nell'impugnazione la Procura intende ribadire che la condotta dell'ufficiale dell'Arma è stata dolosa. Per il tribunale della Libertà, invece, quanto contestato a Scafarto dalla procura, in relazione alla sua attività di indagine su Consip quando era al Noe, "non è una chiara dimostrazione del dolo" in quanto le "evidenze istruttorie - scrivono nelle motivazioni - consegnano invece una realtà diversa che induce a propendere per l'errore involontario che l'esperienza giudiziaria permette di riscontrare quotidianamente nelle informative di pg".

La convinzione della procura di Roma

La Procura di Roma resta convinta "che l'ufficiale dei carabinieri - viene sottolineato - abbia avuto la finalità di dimostrare il coinvolgimento di Tiziano Renzi, e l'interesse a interferire nelle indagini da parte del figlio Matteo, allora premier". Per quanto riguarda il reato di depistaggio, per i pm Scafarto avrebbe disinstallato dal cellulare del suo superiore, il colonnello Alessandro Sessa, su sua richiesta whatsapp per evitare che fossero ricostruite alcune conversazioni. Per i giudici della Libertà "è evidente che la eliminazione della possibilità di effettuare il back up riguarda le conversazioni future tramite whatsapp e non ha nulla a che vedere con la disinstallazione dell'applicazione e quindi con il depistaggio".

Intanto torna libero Alfredo Romeo, figura-chiave della maxindagine di Roma, su disposizione della I sezione del tribunale di Napoli davanti alla quale il 10 aprile prossimo comincerà il processo a Romeo e al suo collaboratore Ivan Russo, accusati di corruzione.