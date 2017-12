Tremila euro a testa e altri regali ai lavoratori dalla loro azienda: "Lo meritano"

"Teniamo molto ai rapporti con i dipendenti e da sempre coltiviamo buone relazioni sindacali. Un’azienda è fatta di persone, che siano titolari e dipendenti: ci muoviamo tutti nella stessa direzione. Se il lavoratore sta bene, l’azienda è la prima a beneficiarne". Con queste parole riportate dal quotidiano Il Tirreno, si è consumata un'autentica fiaba di Natale diventata realtà per tutti i lavoratori dell'impresa Biancalani. Che ha deciso di premiare tutti i propri lavoratori con un riconoscimento particolare: circa tremila euro di bonus a testa più una serie di voucher da spendere in una rete di negozi convenzionati con l'azienda.

Una storia che fa bene

La decisione di fare un regalo speciale ai propri dipendenti è stata presa dalla Biancalani, azienda del settore tessile toscano che proprio nel 2017 ha compiuto sessant'anni dalla sua fondazione. E che è passata attraverso la grave crisi che ha colpito l'economia italiana e internazionale, picchiando durissimo proprio sulla piccola e media impresa che, come i dati statistici confermano, è la spina dorsale del settore produttivo del nostro Paese. Con l'impegno di tutti, questa realtà del meccanotessile della Toscana è riuscita a non farsi schiacciare dalle difficoltà e a riprendersi il mercato, con volumi di vendita ed export cresciuti di oltre il 5% nell'ultimo anno. Era giusto riconoscere a tutti il buon lavoro fatto. Così ecco la decisione di dare il premio da circa tremila euro alle maestranze, più una serie di buoni spesa erogati a più riprese. Non è l'unica storia di questo genere che dimostra che esistono ancora rapporti attenti e stretti fra imprenditori e dipendenti. Oltre la retorica della crisi e della precarietà da accettare come se fosse normalità.