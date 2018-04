Ricerche a lieto fine per Rebecca, la studentessa 15enne mancava da casa da 4 giorni

Dopo quattro giorni di ricerche ininterrotte Rebecca, la studentessa 15enne di Buglio in Monte (Sondrio), è stata ritrovata questa mattina. E sta bene



Ancora non si conoscono i dettagli, ma sarebbe stata trovata a Morbegno, la città dove frequenta il liceo linguistico "Nervi Ferrari" e dove il giorno della scomparsa, lunedì scorso, avrebbe dovuto recarsi alle lezioni, ma non era mai arrivata facendo scattare l'allarme degli zii con i quali vive da tempo, dato che i genitori vivono in Brasile. Del caso si erano da subito occupati i carabinieri di Morbegno e della Compagnia di Sondrio.