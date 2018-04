Il re dell’acciaio festeggia i suoi 100 anni alla guida delle Acciaierie Valbruna

Il giorno del suo centesimo compleanno lo ha trascorso al lavoro Nicola Amenduni. Il re dell’acciaio, che negli anni passati alla guida delle sue Acciaierie Valbruna ha collezionato innumerevoli successi, non intende però rallentare il passo. “Ne ho fatte tante e ancora avrei in mente di farne - racconta in una intervista a Il Giornale di Vicenza - non smetto mai di progettare”. E forse il suo segreto, non tanto quello che gli ha permesso di costruire un impero, ma quello che gli ha aperto la strada verso una vita lunga proficua, fatta di successi incredibili, è proprio il suo essere attivo. “La passione per le sfide, la vocazione per l’impossibile - raccontava pur ammettendo di esser caduto tante volte - continua ad essere il propellente delle mie giornate”.

La sfida di Nicola comincia a Bari

Quando iniziò a lavorare nell’azienda paterna, la Michele Amenduni & c. - azienda specializzata nella fabbricazione di macchine per la raccolta delle olive e per la lavorazione dell’olio, aveva appena 15 anni. Già a 20 anni, a causa dei problemi di salute del padre, prese le redini di quella società e la trasformò, facendola diventare una realtà rilevante. Il giovane imprenditore iniziò a progettare e realizzare macchine olearie innovative, come le superpresse in blocchi di acciaio inossidabile. Per poter avere il materiale idoneo per i suoi macchinari, nel 1952 si rivolse alle Acciaierie Valbruna di Vicenza di Ernesto Gresele. Che nel 1956 ricambia le frequenti visite di Amenduni con un viaggio a Bari, con famiglia al seguito. Fu così che Nicola conobbe Maria, figlia del fondatore della Valbruna. Se ne innamorò perdutamente e così le chiese di sposarlo. Per quell’amore, dopo qualche anno, si trasferì a Vicenza dove il suocero gli affidò dei ruoli di sempre maggior responsabilità. “All’inizio non è stato facile. Ero il marito della figlia del proprietario. Ed ero meridionale. Ma ho conquistato il rispetto di tutti con la dedizione al lavoro, che qui in Veneto è una religione, e con la capacità tecnica, perché io ero veramente un maestro di fonderia”. In poco tempo riuscì a trasformare quella realtà industriale, facendola diventare un gruppo internazionale specializzato nella produzione di lunghi in acciaio inossidabile.

Un colosso da 1 miliaro di euro

Oggi, il gruppo che Nicola guida con l’indispensabile supporto dei figli, fattura di 873 milioni di euro e poco più di 2400 dipendenti. “Il tempo passa inesorabile - commenta con un po’ di nostalgia ma senza alcun rimpianto - la maggior parte l’ho trascorso lavorando e ancora adesso mi piace venire in azienda: mi piace il silenzio”. Il suo modello imprenditoriale, di grande successo, è però lontano anni luce da quello che la maggior parte degli italiani conosce. “I soldi vanno e vengono - evidenzia -. Guadagnare è bello. Ma la cosa più importante è creare il lavoro. Il lavoro è sacro e inviolabile. L’imprenditore italiano resta un artigiano. Ogni tanto, di fronte all’automazione totale, mi viene da dire: ‘Mettiamo un robot? E perché non mettiamo il cervello?’”.

E sembra fidarsi poco anche delle magie della finanza

Oltre alla necessità della buona gestione, nella siderurgia come nell’intera manifattura è essenziale il tema dell’approvvigionamento delle materie prime. “Abbiamo diversificato investendo storicamente in Mediobanca e in Generali - racconta a Il Sole 24 ore -. Ma dentro all’azienda ho sempre diffidato della finanza e dei derivati. Preferisco coprirmi con una accurata gestione dei magazzini e delle scorte delle materie prime con cui produrre l’acciaio inossidabile. La copertura deve essere soprattutto industriale e solo in maniera residuale finanziaria”. Cento anni sono passati e Nicola, dopo i festeggiamenti in famiglia, è tornato a lavoro perché lui ha in testa molti progetti da sviluppare, perché “chi si ferma è perduto” e perché l’Italia, in questo momento come un secolo fa, ha bisogno di imprenditori del suo calibro.