Rai, Monica Maggioni indagata per peculato e abuso d'ufficio

Roma, 4 mag. (askanews) - Peculato e abuso d'ufficio. Per queste accuse il presidente della Rai, Monica Maggioni, è indagata dalla Procura di Roma in relazioni a viaggi di lavoro avvenuti quando era direttore di Rai News. La Guardia di finanza del nucleo di polizia tributaria - secondo quanto si è appreso - ha notificato ieri l'avviso di nomina del difensore.Gli accertamenti dei magistrati della Procura sono stati avviati sulla base di un esposto presentato dal presidente dell'associazione "Rai bene comune" di Riccardo Laganà, nel quale si ipotizzavano una serie di presunti illeciti che sarebbero stati compiuti da Maggioni dal 2013 al 2015. Dopo la denuncia, nell'ottobre scorso le Fiamme gialle hanno acquisito documenti nella sede Rai di viale Mazzini.La Maggioni sarebbe finita nei guai anche per le spese di trasferta sostenute in occasione della presentazione del suo libro "Il terrore mediatico", scritto dopo gli attacchi terroristici alla redazione del periodico francese "Charlie Hebdo". Le stesse spese, si ricorda, sono già state oggetto di una audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza.