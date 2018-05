Potenza, 8 mag. (askanews) - Tragico caso di omicidio-suicidio questa mattina in un'abitazione di Melfi, in provincia di Potenza: un 33enne, guardia giurata, ha ucciso la moglie di 27 anni e poi si è tolto la vita.Cause e dinamica sono ancora in corso di accertamento. Sull'episodio indagano i carabinieri del Comando Provinciale di Potenza.