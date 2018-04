Polizia ferma furgone con esplosivo al Traforo del Monte Bianco

Roma, 13 apr. (askanews) - La Polizia di frontiera ha bloccato un furgone con a bordo due chili di tritolo al Traforo del Monte Bianco. Il mezzo, di colore bianco, proveniva dalla Francia ed alla guida c'era un uomo, fermato, la cui residenza risulta in un paese dell'Est Europa e sul quale sono in corso accertamenti, così come per altri passeggeri anch'essi esteuropei. A condurre le operazioni la Squadra Mobile di Milano. Sono per ora esclusi possibili contorni terroristici: la vicenda sarebbe più legata alla criminalità e in particolare l'indagine partita da Milano segue la pista della droga. Già dalla scorsa notte, sul territorio nazionale, i controlli in entrata e in uscita dal Traforo del Monte Bianco erano stati intensificati dalla Polizia di frontiera.