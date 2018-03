La tragedia di Piazza San Carlo è stata causata da una rapina con spray urticante

Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sulla tragedia di Piazza San Carlo. La folla, riunitasi la sera del 3 giugno per assistere alla proiezione della finalissima di Champions League Juventus-Real Madrid, potrebbe esser stata presa dal panico a seguito di una rapina condotta con l’ausilio di uno spray urticante. Per confutare la tesi la Procura di Torino ha fatto analizzare alcuni oggetti sequestrati dopo la tragedia, costata la vita a Erika Pioletti, e il ferimento di altri 1.526 tifosi. Gli investigatori, coordinati dal procuratore Armando Spataro, il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo e dal pm Antonio Rinaudo, hanno già effettuato i controlli su una borsa di pelle, un paio di pantaloni, una maglietta e un cappellino. L'esito degli esami, se positivo al liquido urticante, convaliderà l'ipotesi dei magistrati.

La teoria del panico generato da uno spray non è nuova

Poche ore dalla tragedia qualcuno già sollevò la questione, collegando il fatto ad uno scherzo maldestro. Negli ultimi mesi, tuttavia, nella zona sono state segnalate una moltitudine di rapine fatte tutte in luoghi affollati e sempre con l’uso di spray al peperoncino al posto di un’arma. Stando a quanto pubblicato sulle pagine di La Stampa “è capitato al concerto di Elisa, per l'inaugurazione delle ex Officine grandi riparazioni, a ottobre, dove un ladro ha sfruttato il caos per fuggire dopo aver rubato alcune borsette. Oppure in occasione del Reload music festival di marzo, al Lingotto, con lo spray utilizzato per scatenare il panico e razziare zainetti, giacche e cellulari".

Al momento l’indagine vede sotto inchiesta ventuno persone

Tra loro compare la sindaca Chiara Appendino, il prefetto Renato Saccone, l’ex questore Angelo Sanna e svariati funzionari di Comune e Questura, oltre ai componenti della Commissione di vigilanza e agli organizzatori della manifestazione. Al momento manca la causa che ha scatenato la tragedia, ma appare ormai certo che le transenne, piazzate a chiudere i due lati scoperti dagli edifici, hanno trasformato piazza San Carlo in una trappola.