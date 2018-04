Per il 19% degli americani il Papa è il capo dello Stato in Italia

Roma, 17 apr. (askanews) - Gli americani non sono i più esperti in quanto a geografia, turismo e cultura degli altri paesi. Lo rivela un recente sondaggio del motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, che li ha messi alla prova per verificare il loro livello e ha stilato una lista degli errori più comuni: tra cui c'è l'abitudine di usare la parola "Australasia" come altro modo per chiamare l'Australia e il ritenere che il Papa sia il capo dello Stato italiano.L'indagine è stata realizzata tra 4.180 americani di età superiore ai 18 anni, occupati a tempo pieno e con almeno un viaggio all'attivo negli ultimi due anni. A tutti gli intervistati è stato fornito un elenco di definizioni ed è stato chiesto se fossero vere o false. Al primo posto dei dieci errori più comuni, c'è l'Australasia (51%), al secondo il ritenere l'Africa un paese (45%) e al terzo la credenza che il Polo Nord non esista (39%). Seguono il ritenere che ci vogliano 18 ore di volo da New York a Londra (28%), il pensare che la Scozia sia in Ecuador (26%), che la Francia faccia parte del Regno Unito (21%), il credere che la lingua principale parlata in Portogallo sia lo spagnolo (20%), che il Papa sia il capo dello Stato in Italia (19%), che i confini giapponesi siano protetti dalla Grande Muraglia del Giappone (17%) e che le Filippine siano uno stato cinese (14%).Inoltre è emerso che per l'11% degli intervistati l'Islanda è una terra disabitata a causa del clima freddo, che il 9% pensa che Cipro sia la capitale del Messico e che il 5% ritiene che "la Terra sia piatta". Quando poi gli è stato chiesto di valutare le loro conoscenze geografiche, la maggior parte degli intervistati (il 74%) ha dichiarato di essere molto fiduciosa nelle proprie competenze in questo campo.