Parlamentarie a Cinquestelle: pioggia di esclusi, appesi a un filo mentre i nuovi "big" avanzano

Gli ortodossi rischiano di più. E' un primo, ragionevole verdetto che si può cogliere dall'andamento delle Parlamentarie del M5S. Che da un lato confermano e blindano alcuni parlamentari (Di Maio, Fico) come capilista nel listini bloccati. Dall'altro mettono a forte rischio di esclusione una ventina di deputati e senatori. Uno su cinque sui circa cento che si sono riproposi per questo giro di candidature politiche vedono quasi impossibile la loro conferma per un secondo mandato. Pare in atto una mutazione del MoVimento, quindi, sempre meno legato all'attivismo, alla piazza e allo slogan uno vale uno e sempre più affascinato dall'impostazione del capo politico, Luigi Di Maio, e dei grossi nomi in lista, da Gianluigi Paragone a Gregorio De Falco, fino a Elio Lannutti. Vale il nome, dunque, la sua spendibilità e l'appeal mediatico. Una impostazione tutta di realpolitik che premia l'ala più vicina a Di Maio e confina ai margini la pressione popolare di coloro che finora hanno sempre seguito le regole, le selezioni online, l'autocandidatura. Dal MoVimento rispondono che le selezioni attraverso Internet non sono state svalutate e che i nomi che hanno passato la scrematura e avuto la luce verde dal vertice politico dei grillini verranno presto resi noti.

Quelli in bilico

Per un Paragone che esordisce in grande stile, per un Danilo Toninelli che passa per direttissima al Senato, ci sono molti altri che restano col fiato sospeso. Qualche nome: Paolo Bernini, candidato in Emilia Romagna e ricordato per le sue teorie complottiste sull'11 settembre e i microchip sotto pelle, Giorgio Sorial (che definì "boia" Giorgio Napolitano) in corsa in Lombardia, i senatori lombardi Marco Scibona ed Elisa Bulgarellli, quest'ultima protestava per le regole a parte che valevano per i vertici del MoVimento, Chiara Di Benedetto, l'ex capogruppo al Senato Andrea Cioffi, Daniele Del Grosso, Gianluca Vacca e Daniela Torto in Abruzzo, Emanuele Scagliusi in Puglia. Rischiano la bocciatura Cosimo Petraroli in Lombardia, Francesco D’Uva in Sicilia, Salvatore Micillo in Campania. E attendono il verdetto che potrebbe avere parecchi strascichi dentro un M5S sempre più a misura di Di Maio.