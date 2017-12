Papa, foto Nagasaki monito contro guerra

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 30 DIC - Papa Francesco ha scelto una foto tragica, delle conseguenze del bombardamento atomico a Nagasaki del 1945, per un suo messaggio di pace, contro ogni guerra. "Nagasaki, 1945. Un ragazzo con in spalla il fratellino morto nel bombardamento atomico, attende il suo turno per far cremare il corpicino senza vita. E' l'immagine scattata dal fotografo statunitense Joseph Roger O'Donnell - si legge sul retro della foto, in spagnolo - dopo il bombardamento di Nagasaki". Un'immagine" - ha scritto l'Osservatore Romano - che "ha colpito molto Papa Francesco, il quale ha voluto farla riprodurre su un cartoncino, accompagnandola con un commento eloquente, '...il frutto della guerra', seguito dalla sua firma autografa".