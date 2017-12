Tra i veleni dell’Ilva l’orchestra dei bimbi mette in scena la Traviata

Cento tra baby attori e musicisti, dopo otto mesi di lezioni, hanno messo in scena la loro Opera Kids: una Traviata che conclude il progetto “Avli, il contrario di Ilva. Perché la musica capovolge i cuori”. Questi artisti in erba vivono a pochi dal più grande stabilimento siderurgico d’Europa e la loro scuola, la Vico-De Carolis del rione Tamburi di Taranto - poco meno di 1.400 iscritti - è separata dall'acciaieria solamente dalle colline ecologiche che ben poco possono fare per bloccare i veleni sparsi nell’aria che respirano.

Questi bambini vivono in una zona talmente inquinata che hanno dovuto fare le prove per lo spettacolo chiusi fra le mura delle loro case. Ma i loro sforzi sono stati premiati: lo spettacolo è stato un successo. In questo momento molto difficile per il futuro dello stabilimento, sebbene Regione Puglia e Comune di Taranto abbiano ritirato la richiesta di sospensiva relativa al ricorso - in vista della prima udienza al Tar prevista il 9 gennaio - la situazione non si è rasserenata affatto. Solo a partire dal 2018 si potrà vedere quale possa essere la strada migliore per sbloccare lo stallo, superare la strettoia del ricorso, rasserenare il clima ed evitare che Arcelor Mittal vada verso il disimpegno o ponga condizioni che portano ad una revisione del contratto.

Ma per una sera i problemi e le preoccupazioni sono stati accantonati e si è pensato solo alla musica e ai baby artisti. Tanto più che lo spettacolo ha rischiato di saltare per colpa del Wind Days, i giorni in cui i bambini devono restare chiusi in casa e non possono andare a scuola a causa del vento che soffia forte spargendo nell’aria polveri minerali. Per fortuna il tempo è stato clemente e la Traviata ha potuto avere inizio sotto la regia della professoressa Vanessa De Gerolamo. E così al teatroTatà è andato in scena l’ultimo atto del progetto sociale organizzato dal Lams Laboratorio delle arti musica e spettacolo di Matera, primo vincitore del Bando Siae, sezione Musica, periferie urbane.

Il presidente di Lams e direttore artistico di Avli, Giovanni Pompeo, racconta alla Stampa la nascita del progetto: “Sei anni fa l’assessora Annarita Lemma ci ha dato la possibilità di iniziare. Con 120mila euro spesi in tre anni abbiamo formato la Piccola Orchestra di Taranto coinvolgendo diverse scuole e docenti disoccupati del Paisiello”. Ma ora questo fortino della cultura e della legalità sulle ciminiere del colosso dell’acciaio realizzato con la collaborazione del maestro Andrea Gargiulo di MusicaInGioco e dei professori dell’istituto superiore di studi musicali G. Paisiello di Taranto, prestigiosa istituzione di alta formazione musicale ora rischia di chiudere per mancanza di fondi.