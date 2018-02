Ondata di gelo in arrivo in Italia a partire da domenica

Roma, 24 feb. (askanews) - E' in arrivo una imponente e repentina irruzione di una massa d'aria gelida proveniente dalla Lapponia, che determinerà condizioni meteo avverse sulle regioni italiane dalla giornata di domenica e almeno per tutta la prima metà della prossima settimana.Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ieri ha convocato per oggi alle ore 09.00, il Comitato Operativo presso la sede del Dipartimento a Roma. L'incontro sarà finalizzato a fornire un quadro della situazione meteorologica attesa - caratterizzata da un generale abbassamento delle temperature, straordinario rispetto alla media stagionale - e a verificare l'attivazione preventiva delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.La Protezione civile prevede per domani nevicate a quote di pianura su tutto il Nord e sulle Marche, con apporti al suolo da deboli a moderati, abbondanti su Emilia-Romagna e Marche; inizialmente al di sopra dei 500-700 m sulle restanti regioni centrali peninsulari, con apporti al suolo da deboli a moderati e quota neve in calo fino ai 200-500 metri su Toscana, Umbria, Abruzzo e Molise; inizialmente al di sopra dei 700-900 m al Sud peninsulare, con apporti al suolo da deboli a moderati, abbondanti su Basilicata e Calabria settentrionale e quota neve in calo fino ai 500-700 metri su queste regioni. Sono inoltre previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Appennino romagnolo, Marche, settori costieri di Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania orientale e meridionale e Sicilia settentrionale con quantitativi cumulati moderati, in particolare sulle zone ioniche e da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del Paese.In allerta per il trasporto tanto Autostrade per l'Italia quanto Ferrovie dello Stato. Domenica mattina, informa Autostrade per l'Italia, sono attese precipitazioni nevose sull'A1 tra Parma e Firenze e sull'A14 tra Bologna e Pesaro. Nel pomeriggio-sera di domenica le nevicate potrebbero estendersi sull'A14 nel tratto tra Pesaro e Ancona e sull'A1 tra Chiusi e Frosinone. Lunedì le nevicate potrebbero interessare l'A14 tra Bologna e Poggio Imperiale e l'A1 tra Chiusi e Frosinone. Viste le previsioni meteorologiche particolarmente avverse, Autostrade per l'Italia invita gli automobilisti a limitare gli spostamenti evitando le zone più a rischio, mettendosi in viaggio solo se strettamente necessario e, comunque, solo dopo essersi informati sulle condizioni ella viabilità e del meteo. In ogni caso, al fine di garantire la percorribilità in sicurezza della propria rete, Autostrade per l'Italia ha già attivato il piano antineve, con oltre 2.200 mezzi operativi e 3.600 uomini dedicati alle attività di prevenzione ed abbattimento della neve con una capacità di circa 240.000 tonnellate di fondenti stradali. Nelle tratte interessate dalle precipitazioni nevose potranno essere attivati, in stretta collaborazione con la Polizia Stradale, i dispositivi di fermo temporaneo per i mezzi con massa superiore alle 7,5 t in conformità ai protocolli vigenti.Autostrade per l'Italia raccomanda a chi sarà costretto a mettersi in viaggio sulle tratte interessate dalle precipitazioni di: - programmare le partenze ben informati, evitando ove possibile il viaggio sulle tratte e nei periodi interessati dalle nevicate più intense e considerando comunque tempi di percorrenza superiori alla norma, per effetto delle precipitazioni, dell'azione dei mezzi antineve (che operano a 40 km/h) e del traffico; - intraprendere il viaggio solo dopo aver controllato la piena efficienza del veicolo, con il pieno di carburante e qualche genere di prima necessità; - verificare la disponibilità a bordo e la piena funzionalità delle dotazioni di legge (giubbini rifrangenti; triangolo, catene da neve o pneumatici invernali in buone condizioni). A querto proposito, si consiglia sempre l'uso di pneumatici invernali al posto delle catene, più sicuri e adatti al transito su strade e autostrade in condizioni di fondo innevato. Nel caso si disponesse delle sole catene, evitare assolutamente di montarle o smontarle lungo le corsie di emergenza o di marcia o all'interno delle gallerie per evitare gravi rischi per la sicurezza delle persone e intralcio ai mezzi antineve (l'operazione è consentita solo in Area di Servizio e di Parcheggio).Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, da parte loro, hanno attivato già dal 22 febbraio i rispettivi "Piani neve e gelo", per garantire la circolazione dei treni e ridurre gli eventuali disagi ai viaggiatori. I servizi commerciali potranno subire modifiche, in base al peggioramento delle condizioni meteo.Queste le azioni messe in campo da RFI: presidiati con tecnici gli impianti nevralgici, con particolare attenzione ai nodi ferroviari urbani; per le linee ferroviarie, predisposto il piano di lubrificazione dei cavi elettrici e di corse raschiaghiaccio, per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni; nelle stazioni, attivati sistemi di snevamento e riscaldamento degli scambi; approntati i mezzi spazzaneve per la pulizia dei binari nei punti nevralgici della rete; incrementata la presenza del personale ferroviario con turni articolati nelle 24 ore, per l'intero periodo dell'emergenza. Il personale sarà supportato anche dagli addetti delle ditte appaltatrici; attivati i Centri operativi regionali per il monitoraggio in tempo reale del traffico ferroviario in coordinamento con la Sala Operativa nazionale di Roma.Il "Piano neve e gelo" di Trenitalia prevede il potenziamento dei servizi di assistenza ai clienti e, in caso di peggioramento delle condizioni meteo e di fenomeni di particolare intensità, la riprogrammazione dei servizi di trasporto con riduzione progressiva dei treni e cadenzamento orario, oltre a specifiche misure tecniche e organizzative per garantire la regolarità del servizio ripianificato. Inoltre, sono previste azioni per preservare l'efficienza di locomotori e automotrici e il regolare funzionamento dei sistemi di sicurezza, delle porte delle vetture, degli impianti di riscaldamento.