Musumeci: Ponte Stretto 'è necessita'

(ANSA) ROMA, 20 MAR - "In Sicilia abbiamo bisogno di una industria leggera, di una buona industria manifatturiera, di una agricoltura di qualità puntando sul biologico e sul turismo. Dobbiamo poi riconvertire i poli industriali: chiederemo ai petrolieri di avviare un processo di riconversione con prodotti non inquinanti e imporremo di attuare la bonifica". Così il governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, alla sala stampa estera. Per il governatore, il ponte sullo Stretto "è una necessità". Musumeci ha affrontato anche il tema del nuovo governo definendo un "papocchio" l'attuale legge elettorale. "Voglio augurarmi - ha detto - che possa partire un governo 'ponte' per varare una legge elettorale con una buona dose di proporzionale per tornare a votare ad ottobre. Con questa geografia politica il programma del centrodestra ritengo sia incompatibile con quello dei Cinque stelle".