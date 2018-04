[Il ritratto] Addio a Galbusera, il re dei biscotti. L’Italia che sapeva lavorare continua a scomparire

E’ scomparso a quasi 94 anni Mario Galbusera, uno di quelli dell’Italia che sapeva lavorare. Non eredita un’azienda dal padre. Impara solo a fare i biscotti nel retro della pasticceria di famiglia. Gli inizi sono modestissimi. Galbusera prepara i suoi biscotti e poi sale su un piccolo motocarro e gira per la Valtellina a venderli. Fa venire in mente Giovanni Borghi, il fondatore della Ignis, che girava in bicicletta a riparare impianti elettrici.

Fa tutto lui, cuoce i biscotti e poi va a sistemarli nei negozi. Riesce anche a andare un po’ a scuola. Si diploma ragioniere e poi tenta di fare la Bocconi, che frequenta per un po’, senza concludere. L’azienda, infatti, gli cresce fra le mani. Siamo agli inizi degli anni Cinquanta e gli italiani, in pieno boom economico, stanno riscoprendo i consumi e le comodità della vita. Se Borghi vende loro i primi elettrodomestici, Galbusera pensa ai biscotti per la colazione del mattino e per ogni altra occasione lieta.

La sua abilità sta nell’aver capito che gli italiani stavano cambiando e che al posto del pane nel latte, alla mattina, volevano qualcosa di più. Il successo è abbastanza travolgente. Il ragazzo che aveva cominciato nel retro della pasticceria diventa il capo di un’impresa nazionale e fra le più importanti.

Galbusera prima apre uno stabilimento con poco meno di cento operai e una sorta di catena di montaggio dei biscotti (ciclo continuo). Dopo un po’ si trasferisce in uno stabilimento ancora più grande e arriva a avere fino a dieci linee di produzione.La sua idea vincente (abbastanza in anticipo sui tempi e sulle mode) è quella di lanciare dei biscotti sani e a alto valore nutritivo. Ai biscotti, che sono la base di partenza della sua attività, aggiunge wafer e cracker, sempre lungo la sua linea salutista.

Con lui se ne va uno degli ultimi rappresentanti di quell’Italia che da un negozietto è riuscita a tirare fuori un’impresa, spesso di valore nazionale, a volte addirittura internazionale (come è il caso dei Ferrero). Adesso l’azienda è in mano ai figli, che saggiamente si sono affidati a dei manager esterni. Ma i biscotti sono ancora quelli inventati da Mario Galbusera tanti anni fa. Non escono dal Mulino Bianco, ma sono buoni. E infatti hanno i loro appassionati.