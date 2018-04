Morta la madre di Massimo Bossetti: negò che il figlio fosse “Ignoto 1”

Massimo Bossetti ha appreso la notizia della morte di sua madre nel carcere di via Gleno a Bergamo, dove si trova dal 14 giugno del 2014 quando fu fermato per l'omicidio di Yara Gambirasio per il quale è stato condannato all'ergastolo in primo grado e in appello. Ester Arzuffi, 70 anni, si era spenta da poco in ospedale, dove si trovava a causa di un male che si è rivelato incurabile.

Bossetti le aveva fatto visita alcuni giorni fa, dopo aver ottenuto un permesso dai giudici della Corte d'assise d'appello di Brescia. Uno dei suoi avvocati, Claudio Salvagni, ne chiederà un altro perché il muratore di Mapello, sposato e padre di tre figli, intende essere presente al funerale di sua madre che sarà celebrato martedì mattina, primo maggio, a Terno d'Isola "in forma strettamente privata", fa sapere la famiglia. Ester Arzuffi fino alla fine si era detta certa dell'innocenza di Massimo per il delitto della tredicenne di Brembate di Sopra. Più volte aveva affermato che "la scienza può sbagliare", a proposito del Dna che fu trovato su corpo della ragazza, e che le indagini e due processi stabilirono essere di Bossetti.

La donna aveva sempre tenuto duro nel negare la relazione con l'autista di autobus di Gorno Giuseppe Guerinoni, morto nel '99, dal quale, stando all'inchiesta, aveva avuto Massimo e a cui gli investigatori erano arrivati dopo aver prelevato il Dna a decine di migliaia di persone. La donna era arrivata a proporre una sua spiegazione su come Guerinoni potesse essere stato padre di suo figlio e aveva parlato di una inseminazione artificiale praticatale senza che lei lo sapesse dal ginecologo da cui era in cura alle fine degli anni '60. Parole che le costarono una denuncia per diffamazione da parte dei famigliari del medico.

Ester Arzuffi aveva continuato a domandare la ripetizione dell'esame del Dna. "Continueremo a chiederlo fino a quando avremo fiato in corpo per gridare che mio figlio è innocente - aveva detto -. L'importante è che esca fuori la verità anche per sapere cos'è successo davvero a quella povera creatura di Yara". Non ci sarà quando la posizione di Massimo verrà di nuovo presa in esame il 12 ottobre dalla Cassazione, quando i suoi avvocati cercheranno di far annullare la decisione dei giudici bresciani che hanno confermato l'ergastolo inflitto da quelli della Corte d'assise di Bergamo.

Dopo il suo arresto, il muratore aveva appreso in carcere anche della morte del padre legittimo, Giovanni, anch'egli gravemente malato e scomparso il giorno di Natale del 2015. Durante il funerale, Bossetti era salito sul pulpito e, con la la voce rotta dall'emozione, aveva detto che "si può avere tutto nella vita: si possono avere sorelle, fratelli, moglie e figli, ma quando mancano i genitori non si è più nessuno". Dopo la cerimonia aveva abbracciato per un tempo interminabile la madre: erano entrambi stravolti e si erano lasciati andare a un pianto dirotto