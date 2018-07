"Voleva farmi diventare una schiava sessuale. Per salvarmi l'ho fatto innamorare”, parla la modella rapita e chiusa in una valigia

“Ho fatto di tutto per far innamorare il mio rapitore”. Chloe Ayling, la modella inglese rinchiusa in una valigia e tenuta prigioniera per giorni con la minaccia di essere venduta come schiava sessuale nel deep web racconta per la prima volta alla BBC di come è riuscita a far perdere la testa al suo aguzzino, Lukasz Pawel Herba, e a riacquistare così la sua libertà. Per raggiungere il suo scopo la ventenne ha rivelato di aver condiviso il letto con il suo rapitore, il quale secondo il suo racconto non l'ha mai sfiorata.

Le indagini

Secondo le indagini della Squadra Mobile di Milano, coordinate da Storari, allora in forze alla Dda milanese, la modella venne tenuta segregata tra l'11 e il 17 luglio 2017, prima in un appartamento del capoluogo lombardo e poi in una baita isolata a Lemie, in provincia di Torino. Dopo essere stata tenuta prigioniera per sei giorni, la ragazza venne infine liberata da Lucasz, definito dagli inquirenti un "mitomane avventuriero" che è già stato condannato in primo grado a 16 anni e 9 mesi di carcere.

Il rapimento

L’11 luglio 2017 Chloe Ayling fu drogata con ketamina, spogliata, ammanettata, chiusa in una valigia e trasportata nel bagagliaio di un’auto per 193 chilometri (rischiò di morire) fino a una baita isolata in Piemonte, a Lemie, nel Torinese. Qui i suoi rapitori la tennero per due giorni legata a una cassettiera. Secondo il racconto della modella il polacco le disse che l’avrebbe messa in vendita sul "dark web" come schiava del sesso, a meno che non pagasse un riscatto di 300 mila euro. Poi però l’uomo cominciò a corteggiarla, le chiese un bacio e le offrì di condividere il letto matrimoniale con lui.

"Era la mia chance per scappare"

E a quel punto, ha raccontato Chloe, ha intravisto una possibilità di ritrovare la libertà e riabbracciare il figlio che all’epoca dei fatti aveva 2 anni. “Ho pensato che questa potesse essere la mia chance per scappare", ha spiegato la modella. Il giorno in cui ha deciso di rilasciarla, l'ha accompagnata al consolato britannico di Milano, ma mentre aspettavano che la struttura aprisse, i due sono stati visti ridere e scherzare in un bar. Nell’intervista alla Bbc, la 21enne ha chiarito anche per quale ragione un testimone - sentito anche nel processo - li vide ridere e scherzare assieme in un bar. "Perché avrei dovuto avere un atteggiamento distante con l’uomo che stava cominciando a provare dei sentimenti per me, ed era proprio quello che mi serviva per essere liberata?”.

Punti oscuri nel suo racconto

A molti è sembrato sospetto un rapporto così intimo tra vittima e aguzzino. Per questo motivo . In tanti soprattutto sui social non hanno creduto alla sua versione anche sé è stata accreditata dagli inquirenti e dai giudici italiani. “Non ha senso che le persone credano di più a quello che raccontano i media che al Tribunale. Mi hanno dato della bugiarda e ho dovuto chiudere il mio account di Instagram per tutto l’odio che mi hanno riversato, soprattutto le donne”, ha rivelato la modella.