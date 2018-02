Milano, spacciano droga in casa ispirata a "Scarface": 5 arresti

Milano (askanews) - Cinque persone arrestate per detenzione di droga ai fini di spaccio: è il bilancio dell'operazione "Scarface" della polizia di Milano. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dagli agenti del commissariato Comasina, lo spaccio avveniva in un appartamento in un condominio nella zona di Bruzzano, alla periferia Nord della città. Tra gli arrestati figurano personaggi di spicco della criminalità del quartiere Comasina.Gli agenti hanno svolto le indagini con appostamenti ed osservazioni, per un via vai sospetto in un appartamento in via Dora Baltea, e hanno individuato tre uomini con precedenti che facevano da vedetta e da cavallini per lo spaccio al minuto: uno era già stato arrestato per spaccio il 14 febbraio. Sfruttando un momento di distrazione e il rientro di una vedetta, hanno fatto irruzione e bloccato i presenti nella sala studio, il cui arredamento riproduce quello del boss Tony Montana nel film "Scarface": da qui il nome dell'operazione.I poliziotti hanno sequestrato: 168,4 grammi di cocaina, 3.150 euro in contanti, materiale da taglio, 8 telefoni cellulari, materiale da confezionamento, un bilancino di precisione e bustine trasparenti di medie dimensioni con tracce di droga. Vicino alla rampa che permette l'accesso ai box, all'interno di una cassetta dell idrante, hanno trovato un borsello con 5,16 grammi di cocaina e materiale da confezionamento.