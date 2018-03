Crolla una palazzina a Milano: salve le 9 persone rimaste sotto le macerie

Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina a Rescaldina nell'hinterland a nord ovest di Milano. E' di un cedimento a seguito di un'esplosione la prima ipotesi sul crollo che ha interessato 3 appartamenti di uno stabile composto da 12 alloggi.



Sono state tutte tratte in salvo le 9 persone ferite, nessuna sarebbe in pericolo di vita. Secondo un primo bilancio, i feriti sono 4 bambini e 5 adulti. Sono stati trasportati negli ospedali di Legnano (Milano), Castellanza(Varese), e al Niguarda di Milano. I più gravi sono due coniugi trasportati intubati al Niguarda con ustioni sul corpo e l'ultimo uomo estratto che è in fase di valutazione da parte dei medici.