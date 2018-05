Migranti: sono 3,7 mln i non comunitari

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia all'1 gennaio 2017 sono 3.714.137 e provengono principalmente da Marocco, Albania, Cina e Ucraina. E' il Nord ad accoglierne la quota maggiore (62%); seguono Centro (24,2%) e Sud (13,9%). Lo evidenziano i nuovi Rapporti sulla presenza dei cittadini migranti nelle aree metropolitane, curati dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione-Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tra le aree metropolitane, Milano e Roma svettano nella graduatoria sulla presenza non comunitaria, con rispettivamente 441mila (pari al 12% circa del totale) e 346 mila migranti regolarmente soggiornanti (il 9,3% del totale). La popolazione non comunitaria ha saputo trovare una sua collocazione nel mercato del lavoro, facendo rilevare migliori livelli occupazionali rispetto alla forza lavoro italiana: un tasso di occupazione pari a 57,8% a fronte di 57%.