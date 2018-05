Migranti, domani a Catania nave Aquarius con 105 persone a bordo

Palermo, 9 mag. (askanews) - E' in navigazione verso il porto di Catania la nave "Aquarius" della Ong Sos Mediterranee con a bordo 105 migranti salvati domenica scorsa, al largo delle coste libiche.L'arrivo nel porto etneo è previsto per domattina. I migranti erano stati soccorsi dalla "Astral" della Ong spagnola "Proactiva Open Arms", battente però bandiera inglese. Lunedì sera erano stati trasbordati sulla più grande e attrezzata Aquarius di Sos Mediterranée, battente bandiera inglese.Ieri, la Guardia costiera italiana, per superare lo stallo e al culmine di una disputa tra Italia e Gran Bretagna, sulla quale era intervenuta anche la Commissione europea, di concerto con il ministero dell'Interno, ha deciso di indicare un approdo sicuro di sbarco per i migranti a bordo della "Aquarius". Dopo i numerosi solleciti rivolti dal Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma alle autorità inglesi, data l'urgenza della situazione a bordo, quindi l'Aquarius è stata autorizzata a sbarcare in Italia, a Catania.