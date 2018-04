Migranti: 104.776 in meno da 1 luglio

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Sale a 104.776 il saldo negativo degli sbarchi di migranti dall'1 luglio scorso ad oggi rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Negli ultimi dieci mesi, cioè, sono giunte via mare in Italia 43.166 persone, contro le 147.942 del periodo 1 luglio 2016-20 aprile 2017. Lo indicano i dati del Viminale che registrano un calo degli sbarchi per il decimo mese consecutivo. Proprio ai primi di luglio dello scorso anno, ricordano al Viminale, è stata messa in campo una strategia che ha portato ad un'inversione di tendenza, dopo che i primi sei mesi del 2017 avevano fatto segnare un boom degli arrivi. In particolare, alla fine di giugno sbarcarono circa 13mila migranti in un weekend. Un'emergenza che costrinse il ministro dell'Interno Marco Minniti a far tornare in Italia l'aereo che lo stava portando a Washington per una visita ufficiale.