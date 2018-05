Microsoft lancia programma AI for Accessibility

Roma, 7 mag. (askanews) - Microsoft ha annunciato oggi il progetto "AI for Accessibility", un nuovo programma quinquennale da 25 milioni di dollari destinato a valorizzare le possibilità offerte dall'intelligenza artificiale per ampliare le capacità umane di oltre un miliardo di soggetti diversamente abili in tutto il mondo.Il programma - presentato negli Usa a Build 2018, evento annuale del colosso di Redmond dedicato agli sviluppatori -, prevede contributi, investimenti in tecnologia e competenze e, inoltre, introdurrà nei servizi cloud della compagnia guidata dal ceo Satya Nadella innovazioni a livello di accessibilità.(Fonte: Cyber Affairs)