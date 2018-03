Meteo: torna il maltempo al Sud, situazione stabile al Centro-Nord

Roma, 24 mar. (askanews) - Nel fine settimana Italia divisa in due dal punto di vista metereologico. Secondo gli esperti del Centro Esposn Metro, infatti, tornerà il maltempo al Sud e sulle isole, mentre è prevista una situazione di sostanziale stabilità al Centro-Nord. Domenica, invece, maltempo anche in Sicilia e nel resto del Sud, marginalmente sul medio Adriatico.Le temperature risultano in generale rialzo con una attenuazione del freddo anomalo. Valori che torneranno ad essere in linea con le medie stagionali entro metà della prossima settimana.In particolare per la giornata di oggi si prevede un tempo in prevalenza nuvoloso al Sud e Isole, tranne in Campania, con piogge deboli e isolate fino al pomeriggio in Puglia e sul basso Tirreno. Rapido peggioramento dal pomeriggio in Sardegna con piogge e temporali anche forti in serata, quando alcune piogge raggiungeranno anche la Sicilia. Bel tempo soleggiato al Centro, in Emilia Romagna e su gran parte del Nord-Est; più nubi al Nordovest con qualche pioggia isolata in Liguria, specie nelle zone interne. Temperature in calo al Nord-Ovest, per lo più in lieve aumento nel resto d'Italia. Venti in progressiva intensificazione sulla Sardegna, anche forti a fine giornata, con anche mari che diverranno fino a molto mossi.