Mediaset, rinviata causa contro Vivendi

Milano, 27 feb. (Adnkrnos) - La causa civile che vede contrapposti Mediaset e Fininvest da un lato contro Vivendi è stata rinviata al 23 ottobre prossimo. Un rinvio per favorire il deposito delle tre memorie difensive il cui termine ultimo è stato fissato al 30 luglio. Al centro del caso i ricorsi con cui Fininvest e Mediaset hanno chiesto complessivamente circa 3 miliardi di euro di danni al gruppo francese guidato da Vincent Bollorè, che lo scorso anno non ha rispettato l‘accordo per acquisire Mediaset Premium e ha successivamente aumentato la sua partecipazione in Mediaset. Fininvest aveva chiesto di riunificare i due procedimenti legati al mancato acquisto di Premium alla nuova causa dei legali del gruppo di Cologno Monzese che chiedono invece a Vivendi la dismissione della partecipazione in Mediaset, con modalità tali da non aver ripercussioni sul titolo quotato a Piazza Affari. Nell'udienza di oggi, durata circa 30 minuti, il giudice di Milano Vincenzo Perrozziello ha fissato il termine ultimo per le memorie difensive - l'ultima dovrà essere depositata entro il 30 luglio - e ha affrontato le prime questioni preliminari. Nella prossima udienza il giudice è chiamato a decidere se unificare i due procedimenti, se ammettere le prove o se rinviare interamente o una parte della questione al collegio per le questioni preliminari. All'indomani del procedimento di mediazione non andato a buon fine sono stati dunque fissati i termini tecnici per procedere nella causa civile intentata dal gruppo di Cologno Monzese contro quello francese. Un passaggio che non ferma, in ipotesi, il possibile tentativo di accordo extragiudiziale. "Come per tutte le cause del mondo un accordo è sempre possibile", spiega al termine dell'udienza Andrea Di Porto, avvocato di Fininvest.