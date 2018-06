Macron con la comunità di Sant'Egidio: bene i corridoi umanitari

Città del Vaticano, 26 giu. (askanews) - Prima del Vaticano, Macron ha offerto all'ambasciata di Francia presso l'Italia a Palazzo Farnese una colazione alla quale erano invitati il fondatore di Sant'Egidio Andrea Riccardi ed altri il presidente Marco Impagliazzo ed altri esponenti della comunità promotrice anche in Francia di corridoi umanitari per rifugiati. "Non siamo entrati nelle questioni politiche tra l'Italia e la Francia, come era evidente, ma ci è stata espressa dal presidente Macron la volontà di risolvere il problema dell'immigrazione a livello europeo", ha riferito a conclusione dell'incontro il presidente della comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo."Il presidente Macron ha menzionato i corridoi umanitari come un modello della politica di immigrazione legale, soprattutto per le persone che hanno bisogno di protezione umanitaria". Quanto alla vicenda della nave Lifeline, "si sta trovando una soluzione". Con il presidente francese, "abbiamo parlato di Africa e dello sviluppo della gioventù africana e dei piani di educazione che possano permettere ai giovani africani di rimanere nei loro Paesi e lavorare nel loro Paese. C'è stata una grande consonanza con il presidente su questi temi e sul lavoro per la pace che la Comunità svolge in vari Paesi africani, in particolare nella Repubblica Centrafricana, situazione che lo preoccupa molto".