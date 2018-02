Macerata nel caos, spari da un'auto: sei feriti. Tricolore in spalla, l'uomo fermato ha fatto il saluto fascista davanti ai carabinieri

Un uomo corre in macchina per le vie di Macerata e dove individua possibili obiettivi si ferma e spara colpendo sei persone. Accade a Macerata in mattinata tra il panico dei passanti e il fragore delle sirene delle ambulanze. Il responsabile delle sparatorie, Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è stato poi bloccato in piazza della Vittoria, nella città marchigiana, dinanzi al Monumento ai Caduti. Alla vista dei carabinieri è sceso dall'auto, si è tolto il giubbetto, ha indossato una bandiera tricolore sulle spalle, salendo sui gradini del Monumento. Si è poi girato verso la piazza, ha fatto il saluto fascista. Lo ha constato l'Ansa sul posto. Davanti ai carabinieri non ha opposto resistenza. A bordo dell'auto la pistola, una tuta mimetica, sul cruscotto piume bianche, appunti a penna e bottiglie d'acqua. E' alto circa 1,80, fisico atletico, calvo.

Sei persone ferite, due sono neri

Sono quattro i feriti segnalati, di cui uno in corso Cairoli, uno nei pressi della stazione. Spari si sono uditi anche in via dei Velini e via Spalato, le zone toccate dalle indagini per il caso di Pamela Mastropietro, la 18enne fatta a pezzi e nascosta dentro due valige.

Gli investigatori stanno vagliando le immagini delle telecamere delle zone interessate dalle sparatorie anche per capire la dinamica e le motivazioni del gesto. Il panico e la paura si sono diffusi velocemente in città. "Restate in casa è il messaggio" lanciato alla cittadinanza dal sindaco di Macerata Romano Carancini dai profili social del Comune, mentre le sparatorie venivano segnalate in varie parti della città.

Questo fatto si pensa possa essere collegato con la morte di Pamela Mastropietro. Per quel fatto uno spacciatore di origini nigeriane è stato fermato con l'accusa di vilipendio di cadavere a cui poi si è aggiunta l'accusa di omicidio : in casa sua sono stati trovati coltelli e gli abiti della ragazza. Non è ancora chiaro quale sia la causa della morte della 18enne, se l'omicidio o l'ovedose. Quindi il quadro delle accuse a carico dell'uomo potrebbe cambiare.

La morte di Pamela, la rabbia e il razzismo

Una vicenda, quella di Pamela, che ha causato tanta tristezza, ma anche rabbia e voglia di vendetta e razzismo sui social nelle ore che hanno preceduto la sparatoria. "Deve morire non merita di vivere", "bastardi la pagherete", "ci vuole al pena di morte", sono i commenti comparsi sotto alcuni post nella bacheca di Alessandra Verni, la madre di Pamela. Come in questi casi il razzismo scorre veloce e infatti molti sono stati i commenti e gli insulti contro gli immigrati, i "neri" che "devono essere espulsi e non devono o girare liberamente". Non è ancora chiaro, ma sembra che lo sparatore di Macerata abbia preso di mira solo persone di colore.