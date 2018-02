Le mani di Cosa nostra sulle scommesse online: 31 arresti

Palermo, 1 feb. (askanews) - Dietro le scommesse online c'erano le mani di Cosa nostra. Il sistema è stato smantellato dalla Polizia di Palermo che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 31 persone (16 carcere, 7 domiciliari e 8 tra divieto di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), indagate per associazione mafiosa, riciclaggio, auto riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso, concorrenza sleale aggravata dal metodo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla raccolta abusiva di scommesse ed alla truffa ai danni dello Stato, stupefacenti e altro.Nel provvedimento figurano, inoltre, altre 29 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo delle scommesse sportive ed alla truffa ai danni dello Stato. Le indagini sono scattate nell'ambito di quelle sul mandamento mafioso di San Lorenzo, dalle quali è emerso come Cosa nostra avesse riposto particolare interesse nel settore dei giochi, con particolare riferimento alle agenzie di scommesse e alle slot machine.In tale contesto sono emerse le figure di B. B. e G. O. G., imprenditori che, sfruttando la vicinanza con autorevoli esponenti mafiosi, si sono contesi il mercato del gioco abusivo.In estrema sintesi, la base era rappresentata dai singoli centri scommesse che erano coordinati dai vari agenti di zona (personal jokers) che, a loro volta, rispondevano del loro operato ai masters territoriali i quali, in ultimo, si relazionavano con i proprietari del sito. L´organizzazione, inoltre, beneficiava dell´importante contributo di diverse figure professionali come consulenti tecnici, commercialisti, esperti di legislazione comunitaria.I risultati non sarebbero mai stati raggiunti senza il decisivo intervento di Cosa nostra che imponeva alle agenzie di rispettiva influenza di giocare sul sito di proprietà di B.. Questi, a fronte di tale "sponsorizzazione", versava nelle casse di Cosa nostra somme variabili tra i 300mila e gli 800mila euro l'anno. (segue)