La denuncia del Papa: donne oggetto di una filosofia usa e getta

Città del Vaticano, 15 giu. (askanews) - Una preghiera "per le donne scartate, per le donne usate, per le ragazze che devono vendere la propria dignità per avere un posto di lavoro". Questa l'esortazione del Papa alla messa mattutina a Casa Santa Marta, riflettendo sul Vangelo odierno di Matteo e sulle parole di Cristo: "chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio" e "chiunque ripudia la propria moglie la espone all'adulterio". Dalle pubblicità alla prostituzione per strada alle offerte in cambio di un posto di lavoro, il Papa argentino denuncia una "filosofia usa e getta" di cui sono vittime le donne al mondo d'oggi, anche in Italia."Nei programmi televisivi, nelle riviste, nei giornali - dice Francesco a quanto riportato da Vatican News - si fanno vedere le donne come un oggetto del desiderio, di uso", come in un "supermarket". La donna, magari per vendere una certa qualità "di pomodori", diventa appunto un oggetto, "umiliata, senza vestiti", facendo sì che cada l'insegnamento di Gesù che la "dignificò". E, aggiunge, non bisogna poi andare "tanto lontano": succede anche "qui, dove noi abitiamo", negli "uffici", nelle "ditte", le donne "oggetto di quella filosofia usa e getta", come "materiale di scarto", in cui non sembra nemmeno siano "persone". "Questo - ha detto Jorge Mario Bergoglio - è un peccato contro Dio Creatore, rigettare la donna perché senza di lei noi maschi non possiamo essere immagine e somiglianza di Dio. C'è un accanimento contro la donna, un accanimento brutto. Anche senza dirlo... Ma quante volte delle ragazze per avere un posto di lavoro devono vendersi come oggetto di usa e getta? Quante volte? 'Sì, padre ho sentito in quel Paese...'. Qui a Roma. Non andare lontano".Il Papa si domanda cosa vedremmo se facessimo un "pellegrinaggio notturno" in certi posti della città, dove "tante donne, tante migranti, tanti non migranti" vengono sfruttati "come in un mercato": a queste donne, prosegue, gli uomini "si avvicinano non per dire :'Buonasera'", ma "Quanto costi?", ricorda Francesco. E a chi si lava "la coscienza" chiamandole "prostitute", il Pontefice dice: "Tu l'hai fatta prostituta, come dice Gesù: chiunque ripudia la espone all'adulterio, perché tu non tratti bene la donna, la donna finisce così, anche sfruttata, schiava, tante volte".Farà dunque bene guardare queste donne e pensare che, di fronte la nostra libertà, loro sono "schiave di questo pensiero dello scarto". "Tutto questo succede qui, a Roma, succede in ogni città, le donne anonime, le donne - possiamo dire - 'senza sguardo' perché la vergogna copre lo sguardo, le donne che non sanno ridere e tante di loro non sanno, non conoscono la gioia di allattare e di sentirsi dire mamma. Ma, anche nella vita quotidiana, senza andare a quei posti, questo pensiero brutto di rigettare la donna, è un oggetto di "seconda classe". Dovremmo riflettere meglio. E facendo questo o dicendo questo, entrando in questo pensiero disprezziamo l'immagine di Dio, che ha fatto l'uomo e la donna insieme alla sua immagine e somiglianza. Questo passo del Vangelo ci aiuti a pensare nel mercato delle donne, nel mercato, sì, la tratta, lo sfruttamento, che si vede; anche nel mercato che non si vede, quello che si fa e non si vede. La donna la si calpesta perché è donna".