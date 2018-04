Popolo della Famiglia contro la cannabis venduta da J-Ax: "No alla droga, venga in pellegrinaggio"

“Dicono che è legale perché ha un valore di THC (tetraidrocannabinolo, principio psicoattivo della marijuana) inferiore allo 0,6 per cento, ma sono andato in un negozio che la vende a Treviso e i ragazzi che lo frequentano mi hanno garantito che basta consumarne un quantitativo superiore e l’effetto è uguale a quello della marijuana tradizionale. Mi hanno detto che riescono senza problemi a ‘sballarsi’ anche così. Secondo me un artista come J-Ax potrebbe sfruttare la sua visibilità per veicolare messaggi positivi ai giovani, non per fornire loro la droga. Ho parlato con chi lavora in questi negozi: mi hanno detto che chi compra la cannabis dovrebbe portarla a casa chiusa e non consumarla. Vi pare possibile che i ragazzi la acquistino per poi tenerla sul comodino?”. E' lo sfogo social di Lorenzo Damiano, esponente del Popolo della Famiglia, il movimento politico presieduto da Mario Adinolfi. Obiettivo dello sfogo è il rapper J-Ax e il suo nuovo negozio di cannabis legale, Mr. Nice, aperto insieme ad altri due artisti, Takagi e Grido (quest'ultimo è fratello di J-Ax).

Meglio un pellegrinaggio

Il businesse di J-Ax è perfettamente legale. La legge 242 del 2016 permette la vendita e l'uso di cannabis con effetto psicoattivo coì basso da rendere impercettibile gli effetti da "sballo" per assicurare invece quelli di rilassamento e contro l'ansia. Ma al Popolo della Famiglia il moltiplicarsi di questo tipo di attività commerciali in Italia non va giù. Da qui l'invito di Damiano al rapper e giudice di talent show, perché lo segua in pellegrinaggio a Medjugorje: "Potrebbe convertirsi grazie all’intervento dello Spirito Santo e lo porterei con me a visitare gli istituti in cui si trovano tanti giovani che hanno iniziato con la marijuana per poi distruggersi con droghe più pesanti". Damiano deve aver conosciuto tempi turbolenti, dato che scrive: 2Un tempo io ero peggio di lui, per cui c’è sempre speranza".