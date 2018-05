Incidenti lavoro: oggi due in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 14 MAG - Due operai sono in gravi condizioni dopo altrettanti incidenti di lavoro avvenuti oggi in Trentino, uno in una distilleria e un altro in un cantiere. Entrambi sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale Santa Chiara di Trento. Nella distilleria un operaio è caduto a metà pomeriggio, mentre puliva il tetto di un capannone. Il muratore invece ha perso l'equilibrio, precipitando a terra, mentre era impegnato nei lavori di costruzione di un condominio.