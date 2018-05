Incidente sul lavoro in acciaieria, quattro operai investiti da una colata di metallo fuso. Due sono in condizioni disperate

Quattro operai sono rimasti ustionati, tre in modo molto grave, in un incidente avvenuto all'interno delle Acciaierie Venete, a Padova. I lavoratori, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati investiti da un colata di materiale incandescente. I tre più gravi sono stati portati con gli elicotteri del Suem nei centri grandi ustioni degli ospedali di Padova, Cesena e Verona. Due degli operai colpiti dal getto incandescente hanno riportato ustioni al 100% del corpo, e sono in condizioni gravissime. I due pazienti si trovano nei centri di Padova e Cesena. Un terzo lavoratore presenta ustioni al 70% del corpo, ed è ricoverato a Verona. un quarto, meno grave, è all'ospedale Sant'Antonio di Padova. L'incidente si sarebbe verificato durante la fase di spostamento del contenitore di acciaio fuso, intorno alle 7:50. In quel momento si è rotto il perno di un contenitore da cui sono partiti schizzi di acciaio a circa 1600 gradi che hanno investito i quattro operai.

Operai raggiunti da acciaio fuso a 1600 gradi

La fuoriuscita di acciaio fuso ha generato un principio di incendio, che è stato poi messo controllo e successivamente domato dalle squadre dei pompieri di Padova. L'incidente si è verificato nello stabilimento di riviera Francia. La dinamica non è ancora stata ricostruita esattamente: secondo altre fonti sarebbe stata la rottura di un enorme contenitore di acciaio, durante lo spostamento, a causare la colata all'esterno che ha investito il personale. Subito è intervenuta la squadra di sicurezza interna all'acciaieria, che ha cercato di circoscrivere le fiamme mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco.

Alcuni dei feriti sono in condizioni disperate

Il più grave, un 43enne di origine romena residente a Cadoneghe (Padova) e dipendente delle Acciaierie Venete, ha riportato ustioni su quasi il 100% del corpo. Secondo il personale sanitario che l'ha stabilizzato sul posto le funzioni vitali, nonostante la grande gravità delle ustioni, sarebbero intatte. L'operaio è stato elitrasportato all'ospedale di Cesena dove si trova un centro specializzato in Grandi Ustionati. Ferito anche un altro dipendente delle Acciaierie, un 40enne di origine moldava ma residente a Padova che è stato portato in Azienda ospedaliera. A rimanere coinvolti nel grave incidente anche due dipendenti della ditta di manutenzione "Ayama", un 35enne di Dolo e un operaio di 39 anni di origine francese ma residente a Santa Maria di Sala. Anche loro sono stati ricoverati nell'ospedale civile di Padova.

La Fiom-Cgil: "Non si può parlare di fatalità"

"Nello stringerci alle famiglie dei lavoratori coinvolti, condanniamo da subito l'accaduto, di cui faremo le valutazioni del caso". Così la Fiom-Cgil nazionale sull'incidente alle Acciaierie di Padova. "Purtroppo quello che non doveva succedere - osserva - è accaduto. In nessun caso si può parlare di fatalità. E' necessario che la tutela della salute e della scurezza dei lavoratori sia la priorità in ogni ambiente di lavoro, in tutto il paese". Per la Fiom-Cgil "pare si sia trattato di un cedimento strutturale avvenuto tra il carroponte e la siviera, enorme recipiente di oltre 100 tonnellate con cui viene trasportato l' acciaio fuso. La caduta della siviera ha causato una sorta di enorme deflagrazione, dovuta sia all'impatto di questa col suolo sia alle tonnellate di acciaio liquido schizzato dappertutto, che hanno investito due lavoratori dell'acciaieria e due lavoratori della ditta in appalto”.

In Italia è in corso una guerra civile

"In Italia è in corso una guerra civile. E le vittime sono quei lavoratori, quei precari, che ogni giorno perdono la vita o vengono gravemente menomati sul posto di lavoro", afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali. Quello di Padova è soltanto l’ultimo dei casi. “L'11 maggio un morto a Carrara, 2 feriti gravi a Lucca e a Siracusa, il 9 Maggio 1 morto e un ferito in Friuli V.G., il 3 Maggio 1 morto e un ferito in Campania, il giorno della Festa del Lavoro 1 morto in Calabria e uno in Liguria - prosegue Fratoianni -. Come si può definire altrimenti una simile mattanza? Non si muore certo - insiste l'esponente di Leu - per colpa del destino cinico e baro. Serve estendere in tutti i luoghi di lavoro una cultura della prevenzione, permettere ed estendere i controlli, aumentare gli ispettori del lavoro tagliati nel corso di questi anni. Ma evidentemente questo non è sufficiente , servono a questo punto atti forti e significativi: le aziende che non rispettano o che non fanno rispettare le regole della sicurezza devono essere chiuse. Chi non rispetta le regole non rispetta la vita delle persone".