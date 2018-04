Slalom fra poveri e reietti, viaggio nella stazione Termini a Roma

Davanti alla Caritas di via Marsala, nei pressi della stazione Termini a Roma, dopo il rogo dell’altra notte, c’è di tutto. Per fortuna i pompieri erano giunti in tempo per salvare dalle fiamme due persone. Un senza fissa dimora palestinese di 29 anni, rimasto ustionato a una spalla, è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice giallo. Il giorno dopo, la facciata del palazzo della Caritas è "annerita dal fumo ... Danni per decine di migliaia di euro. Via Marsala, scenario del rogo che ha quasi ucciso sei persone, è tuttavia soltanto uno degli angoli di degrado attorno alla stazione Termini", si legge nel Corriere.

Prima dell'incendio, la situazione di abbandono di tutta la zona circostante la Stazione Termini e San Lorenzo aveva interessato anche la parte immediatamente esterna all'Ostello Caritas e l'Arco di Sisto V", ha spiegato la Caritas. L'incendio, subito spento dai vigili del fuoco, secondo quanto riferisce la nota della Caritas, "non ha causato gravi feriti anche grazie all'intervento degli operatori Caritas che hanno prontamente messo in salvo i senza dimora che vi alloggiavano. Ingenti danni sono stati causati alla struttura esterna dell'Ostello con il crollo pressoché totale del controsoffitto e dei corpi illuminanti. Uno degli operatori della Caritas ha riportato un trauma dovuto alla caduta del materiale mentre si apprestava ai primi soccorsi dei senza dimora, mentre lievi ustioni sembra siano state riportate da due degli occupanti delle baracche, subito trasportati al Pronto Soccorso".

Le forze dell’ordine indagano. Al vaglio eventuali registrazioni di telecamere che potrebbero aver ripreso la scena. Al momento non si esclude nessuna pista, compresa quella di un rogo doloso, anche se non sarebbero stati trovati elementi direttamente riconducibili a un gesto doloso. Gli interventi straordinari – ha scritto il Corriere - non bastano più per dare alla zona almeno una parvenza di decoro. Non è solo una questione di sicurezza, anche perché carabinieri e polizia proprio fra piazza dei Cinquecento e piazza Vittorio hanno numeri record di arresti, denunce, sequestri di droga. Sacchi della spazzatura, ma anche materassi e altri oggetti ingombranti che non devono finire nei cassonetti, occupano gli ingressi dei palazzi, gli incroci pedonali, le uscite degli alberghi. E ancora, bottiglie gettate a terra, cartoni di vino, avanzi di cibo.

Una situazione di nuovo al limite finita nell’interrogazione al ministro dell’Interno Marco Minniti dal deputato Pd Michele Anzaldi dopo il rogo di domenica notte «per sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per porre fine alla condizione di degrado della zona di Via Marsala nonché per richiamare l’Amministrazione comunale alle proprie responsabilità per una più puntuale e attenta sorveglianza”.