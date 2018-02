Roma, 17 feb. (askanews) - Allerta maltempo della Protezione civile: in arrivo precipitazioni da Nord a Sud, neve su Toscana ed Emilia-Romagna."La nuova perturbazione di origine atlantica che sta interessando le regioni nord - occidentali italiane determinerà, tra la prossima notte e la giornata di domani, un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sul centro, in successiva estensione al sud", ha spiegato il Dipartimento della protezione civile, avvertendo che "nelle prossime ore le precipitazioni insisteranno soprattutto su Toscana ed Emilia-Romagna, assumendo carattere nevoso al di sopra dei 400-600 metri".Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le Regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalla notte di oggi, sabato 17 febbraio, nevicate al di sopra dei 400-600 metri sull'Emilia-Romagna, in estensione alla Toscana, con apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti a quote superiori.Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 18 febbraio, allerta gialla su Toscana e Umbria, su gran parte dell'Emilia-Romagna e delle Marche, su alcuni bacini del Lazio e sui versanti occidentali della Sicilia. Permane inoltre l'allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), "sulla quale - avverte la protezione civile - è in corso un continuo e attento monitoraggio".