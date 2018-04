Igor, chiesto rinvio a giudizio

Bologna, 24 apr. (Adnkronos) - La Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio per Norbert Feher, altresì noto come Igor Vaclavic, l’uomo accusato dell’omicidio del barista di Budrio, Davide Fabbri, della guardia ecologica volontaria Valerio Verri, del metronotte Salvatore Chianese e di tre agenti della Guardia Civil morti nella sparatoria che portò alla sua cattura, lo scorso dicembre, ad Aragona, in Spagna. L’atto dei magistrati arriva a poco più di un mese dall’interrogatorio nel carcere di Zuera, a Saragozza, dove Feher si trova detenuto. Davanti agli inquirenti, tra i quali il procuratore di Bologna Giuseppe Amato e il suo braccio destro, Marco Forte, l’uomo si era avvalso della facoltà di non rispondere.