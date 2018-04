Guccini, la vista che va via e la stretta di mano al Papa: ma per il "comunista traditore" volano critiche

Era il cantautore dei comunisti, degli atei, dei ragazzi che a ben leggere il testo di Dio è morto andavano contro l'istituzione ecclesiastica ma non necessariamente contro l'idea di poter costruire un percorso spirituale. Ma aver visto Francesco Guccini in piazza San Pietro, accalcato tra le transenne alla ricerca della mano del Papa, non è piaciuto ai soliti commentatori social e ad alcuni fan di Guccini. Ormai ritiratosi dalle scene a causa dei gravi problemi che affliggono la sua vista.

"I due Francesco e pace un po' alla buona"

Ha scritto così, Francesco Guccini, sulla sua pagina Facebook, dopo l'incontro con papa Bergoglio. Ironizzando sul suo avvicinamento alla figura del pontefice in tarda età. Atteggiamento che non è piaciuto a chi, sempre sui social, ha criticato il "comunista ateo usato dalla sinistra" e il compagno traditore, pronto a inginocchiarsi di fronte alla più grande autorità cattolica, facendosi largo per stringere la mano a Francesco. Molto più flessibile la posizione del Papa, che ha definito Guccini "autore di una rivoluzione vera e vicina al messaggio di Gesù". Non prima di ricevere da Benedetto, figlio di Francesco Guccini, un cofanetto con i dischi dal vivo del grande cantautore che, come moltissimi, nella parte finale della sua vita si riavvicina a Dio, o almeno ad un'idea di dio molto tradizionale, rassicurante, e cattolica.