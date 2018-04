I genitori di Renzi rischiano di finire sotto processo, l'accusa dei Pm: "Fatture false, pagati studi mai fatti". Ecco le mail

L’accusa ai genitori di Matteo Renzi si basa su tre mail spedite dall’imprenditore Luigi Dagostino. Mail che riguardavano – a detta sempre dell’accusa – “false fatture” con cui sarebbero stati pagati studi mai fatti.

Gli studi

Due studi di fattibilità, distinti, per realizzare un'area food e per portare turisti asiatici (sopratutto giapponesi) all'outlet The Mall di Reggello non vennero mai effettuati. Ma i relativi pagamenti, pattuiti a favore di aziende di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier, invece sì, furono fatti. Ecco dov'è l'accusa di fatture false per "operazioni inesistenti" contro i coniugi Renzi contenuta in un'inchiesta dei pm di Firenze Christine von Borries e Luca Turco. La vicenda emerge con dettaglio dagli avvisi di conclusione indagini notificati oggi a Tiziano Renzi, a Laura Bovoli e all'imprenditore Luigi Dagostino, terzo indagato che deve anche rispondere di truffa.

Il difensore

"Si è verificato quello che auspicavamo: subito i processi", ha detto commentando la notifica degli avvisi l'avvocato Federico Bagattini, difensore dei Renzi. Il 22 marzo scorso Tiziano Renzi, dopo le rivelazioni sull'inchiesta, acquistò una pagina su Qn chiedendo pubblicamente di essere processato in tribunale e non sui giornali.

Le fatture

Proprio indagando su aziende di Dagostino, pugliese che ha fatto fortuna in Toscana negli outlet, i pm di Firenze e la guardia di finanza hanno trovato un filo che porta alla famiglia Renzi. Sono due fatture emesse da società controllate dai genitori, la Party e la Eventi 6 verso la Tramor srl di cui Dagostino era amministratore. I fatti sono del 2015.

Una fattura è più 'leggera' – del “15 giugno 2005 - e vale 20.000 euro più 4.400 euro di Iva: è l'incarico dato alla Party Srl per uno studio di fattibilità per un'area destinata al 'food' da collocare in un nuovo insediamento commerciale presso The Mall, outlet della moda.

Una seconda fattura (la 202 del 30 giugno 2015) , più cospicua, era della Eventi6 per 140.000 euro più 30.800 di Iva: riguarda lo studio di una "struttura ricettiva e food con i relativi incoming asiatici e la logistica da e per i vari trasporti pubblici (Ferrovie-Aeroporti)". In pratica si trattava di studiare come portare turisti giapponesi a Reggello per acquistare beni di lusso (moda) e anche cibo.

L'accusa dei Pm

Per i pm guidati dal procuratore Giuseppe Creazzo, “tali studi non sono mai stati effettuati”, mentre invece ci sarebbe stato il pagamento, in particolare quello alla Eventi6 "procurando a Laura Bovoli amministratore di diritto e a Tiziano Renzi amministratore di fatto un ingiusto profitto". Dagostino è accusato di truffa per aver attestato la veridicità della fattura da 140.000 euro col successivo amministratore di Tramor Remì Leonforte, così indotto ad autorizzare il pagamento.

La mail

L'avviso riporta una e-mail del 6 luglio 2016 di Dagostino al manager Carmine Rotondaro, all'epoca procuratore speciale del gruppo Kering di cui la Tramor faceva parte tramite una controllata a Cipro. Dagostino, non più amministratore di Tramor, scriveva sulla fattura da 140.000 euro: "Buongiorno caro, ti pregherei di mettere in pagamento urgentemente per i motivi che ti ho spiegato. Un abbraccio. Luigi".

La "seconda fattura"

Secondo quanto accertato dalla GdF analizzando i computer delle persone indagate – e stando a quanto scrive il Corriere della Sera – “la seconda fattura risulta inviata dall’indirizzo di posta elettronica della signora Bovoli all’indirizzo di posta elettronica di Luigi Dagostino alle 9,59 del 6 luglio 2015”. Ad avviso dei magistrati si tratterebbe “della terza versione perché il 29 e il 30 giugno ne erano state inviate altre due versioni con oggetto parzialmente diverso da quello finale”.

Sempre a leggere sul quotidiano, “il 6 luglio Dagostino non era più amministratore della Tremor srl ma l’aveva comunque inviata a Carmine Rotondaro, procuratore speciale del gruppo Kering di cui l’azienda faceva parte, chiedendogli di metterla all’incasso ‘urgentemente per motivi che ti ho spiegato’ e otteneva il pagamento il 21 luglio successivo”.

E ancora: “Nel provvedimento di chiusura dell’indagine i pm evidenziano come Rotondaro sia stato ingannato da Dagostino sulla “veridicità della fattura”. Spiegano che “in realtà è stato il nuovo amministratore di Tramor, Leonforte, a verificare che ‘la fattura non era supportata da adeguata documentazione dato che non veniva trovato né il contratto di affidamento dell’incarico, né lo studio di fattibilità menzionato'”.

In ragione di questo, continua il Corriere, “ha deciso di annullarla e ha presentato all’Agenzia delle Entrate la richiesta di ravvedimento operoso, accolta il 29 dicembre scorso. La certificazione, dice l’accusa, che si trattava di ‘attività di consulenza mai effettuate, frutto di un accordo illecito stretto tra Bovoli, Renzi e Dagostino”, conclude il giornale.